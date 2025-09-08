< sekcia Šport
Orihelová neuspela na MS v kladkovom luku už v 1. kole
Slovenská lukostrelkyňa Lívia Orihelová ukončila svoje pôsobenie v individuálnej súťaži kladkového luku v kórejskom Kwang-džu už v 1. kole.
Autor TASR
Kwang-džu 8. septembra (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Lívia Orihelová ukončila svoje pôsobenie v individuálnej súťaži kladkového luku v kórejskom Kwang-džu už v 1. kole. Nad jej sily bola Čchen I-süan z Taiwanu, ktorá zvíťazila 148:136.
Orihelová vstúpila do vyraďovacej časti z 88. pozície, ktorú získala v kole pre nasadzovanie. Jej súperka mala nasadenie číslo 25, potvrdila tak úlohu favoritky. Od utorka budú na podujatí v akcii slovenskí reprezentanti v olympijskom luku. V kole pre nasadzovanie nastúpia Denisa Baránková, Elena Bendíková, Kristína Drusková, Ondrej Franců a Daniel Medveczký. Slovenky obsadia aj súťaž tímov.
