Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Šport

Orihelová neuspela na MS v kladkovom luku už v 1. kole

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenská lukostrelkyňa Lívia Orihelová ukončila svoje pôsobenie v individuálnej súťaži kladkového luku v kórejskom Kwang-džu už v 1. kole.

Autor TASR
Kwang-džu 8. septembra (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Lívia Orihelová ukončila svoje pôsobenie v individuálnej súťaži kladkového luku v kórejskom Kwang-džu už v 1. kole. Nad jej sily bola Čchen I-süan z Taiwanu, ktorá zvíťazila 148:136.

Orihelová vstúpila do vyraďovacej časti z 88. pozície, ktorú získala v kole pre nasadzovanie. Jej súperka mala nasadenie číslo 25, potvrdila tak úlohu favoritky. Od utorka budú na podujatí v akcii slovenskí reprezentanti v olympijskom luku. V kole pre nasadzovanie nastúpia Denisa Baránková, Elena Bendíková, Kristína Drusková, Ondrej Franců a Daniel Medveczký. Slovenky obsadia aj súťaž tímov.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov