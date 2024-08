O'Riley so smolným debutom za Brighton, zranil sa po 9 minútach

Brighton 29. augusta (TASR) - Dánsky futbalista Matt O'Riley sa zranil už po deviatich minútach svojho debutu v drese anglického tímu Brighton & Hove Albion a bude potrebovať operáciu. Stredopoliar si poranil ľavý členok po tvrdom zákroku Jaya Williamsa v 2. kole Ligového pohára s treťoligovým Crawley Town (4:0).



Dvadsaťtriročný dánsky reprezentant prišiel do Brightonu z Celticu. Podľa britských médií vedenie účastníka Premier League za neho zaplatilo približne 29,5 milióna eur. "Potrebuje operáciu členka. Neviem povedať, ako dlho bude mimo hry," povedal tréner Fabian Hürzeler podľa agentúry Reuters. Hosťujúceho kouča Scotta Lindseya mrzelo zranenie O'Rileyho: "Možno sme boli trochu agresívni. Chcel by som sa ospravedlniť."



Brighton vstúpil dvoma víťazstvami do novej sezóny najvyššej anglickej súťaži. Po triumfoch na ihrisku Evertonu (3:0) a doma s Manchestrom United (2:1) patrí k štvorici tímov bez straty bodu. V sobotu nastúpi na pôde Arsenalu, ktorý je zatiaľ tiež stopercentný.