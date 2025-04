Orlando a Golden State uspeli v play in a budú hrať play off

Vyraďovacia časť NBA 2024/25 - play in, o nasadenie č. 7 (na jeden duel):



Východná konferencia



Orlando - Atlanta 120:95 (32:17, 29:30, 18:26, 41:22)



najviac bodov: Anthony 26, Carter 19, Banchero 17 - Young 28, Niang 15, Gueye 12







Západná konferencia



Golden State - Memphis 121:116 (31:25, 36:30, 27:36, 27:25)



najviac bodov: Butler 38, Curry 37, Payton 12 - Bane 30, Morant 22, Jackson 18

Washington 16. apríla (TASR) - Basketbalisti Orlanda a Golden State získali v NBA miestenku do play off a budú mať nasadenie číslo sedem. Rozhodlo sa o tom v noci na stredu v zápasoch play in, v ktorom Magic zvíťazili nad Atlantou hladko 120:95 a Warriors nad Memphisom 121:116. Orlando sa v I. kole play off Východnej konferencie stretne s obhajcom titulu Bostonom, Golden State čaká na západe súboj s Houstonom. Atlanta a Memphis ešte majú šancu získať nasadenie číslo osem.Najlepším strelcom Orlanda bol náhradník Cole Anthony s 26 bodmi, Atlante nepomohlo ani 28 bodov, o ktoré sa postaral Trae Young. „,“ našiel príčinu neúspechu tréner Hawks Quin Snyder podľa ESPN. Atlanta sa v súboji o ôsmu nasadenú priečku stretne s víťazom zápasu Chicago - Miami.Orlando sa v play off predstavilo aj minulý rok, vypadlo v I. kole s Clevelandom po sedemzápasovej sérii. Boston sa javí ako ešte náročnejšia skúška, no kouč Jamahl Mosley sa na ňu teší. „.“Warriors viedli v druhej štvrtine aj o 20 bodov, Grizzlies však predviedli veľký obrat a v záverečnej sa dostali do vedenia. Potom však prevzal opraty duelu dlhoročný líder Golden State Stephen Curry, v štvrtej dvanásťminútovke nazbieral 15 bodov a celkovo 37. Ešte o jeden viac si zapísal Jimmy Butler, ktorý mal po stretnutí pre svojho tímového kolegu iba slová chvály. „,“ povedal Butler podľa AFP. Memphis ešte môže postúpiť do play off, ak zvládne duel proti lepšiemu z dvojice Sacramento - Dallas.