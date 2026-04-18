Orlando a Phoenix skompletizovali zoznam účastníkov play off
Na Východe si posledné miesto vybojovali hráči Orlanda Magic, na domácej palubovke zdolali Charlotte Hornets 121:90.
New York 18. apríla (TASR) - Basketbalisti Phoenixu Suns sa predstavia v play off zámorskej NBA. V play in stretnutí o poslednú miestenku v rámci Západnej konferencie zvíťazili nad Golden State Warriors 111:96. K triumfu prispel najvýraznejšie americký rozohrávač Jalen Green, autor 36 bodov. Jeho tím si v prvom kole vyraďovačky zmeria sily s obhajcom titulu Oklahomou City Thunder.
Domáci basketbalisti položili základ víťazstva už v prvej štvrtine, ktorú vyhrali 18-bodovým rozdielom a priaznivý stav si až do konca stretnutia nenechali zobrať z rúk. „Bol to super zábavný zápas. To, ako sme hrali, že lopta lietala, bránili sme a hľadali sme jeden druhého, to nám ide,“ citovala Greena oficiálna stránka súťaže. Pre Warriors sa tak neslávnym spôsobom skončila sezóna, v ktorej boli hlavným problémom početné zranenia a herné výkyvy v zápasoch. Otáznou je navyše budúcnosť Stevea Kerra v pozícii hlavného trénera. Šéfom lavičky Golden State je od roku 2014, ale na ďalšiu sezónu zatiaľ nemá kontrakt: „Trochu si oddýchnem a potom si sadnem s ľuďmi z klubu. Neviem, čo sa udeje ďalej. Milujem trénerstvo, ale chápem, že táto funkcia má dobu expirácie.“
Na Východe si posledné miesto v play off vybojovali hráči Orlanda Magic, na domácej palubovke zdolali Charlotte Hornets 121:90. Americký krídelník Paolo Banchero bol s 25 bodmi najlepším strelcom víťazného tímu. „Na videu sme pozerali turnaj univerzitnej NCAA, hovorili sme o jednom žiarivom okamihu. Všetci, ktorí si týmto prešli, tak vedia, že je to o jednom zápase. Buď sa pre nás skončí sezóna alebo začnete novú. Títo hráči sa ukázali, hlavne v defenzívnej činnosti a chceli hrať basketbal,“ pochválil svojich zverencov kouč Magic Jamahl Mosley. Súperom Orlanda bude nasadená konferenčná jednotka Detroit Pistons.
Charlotte malo psychologickú výhodu triumfu v prvom kole play in, keď zdolalo Miami po predĺžení 127:126, ale na palubovke Orlanda zaostalo za svojimi očakávaniami a 10. rok po sebe sa nepredstaví v play off. „Nebol to náš najlepší výkon, ale pozdával sa mi fakt, že sme bojovali. Verím, že toto nás bude motivovať do budúcna. Urobili sme počas sezóny množstvo dobrých vecí, vďaka ktorým sme si vybojovali túto šancu. Boli sme krok od účasti v play off a samozrejme, že teraz táto prehra bolí,“ zhodnotil duel tréner Hornets Charles Lee.
NBA - play in /na jeden duel/ - sumáre:
Východná konferencia - o nasadenie č. 8:
Orlando Magic - Charlotte Hornets 121:90 (38:16, 30:21, 34:34, 19:19)
najviac bodov: Banchero 25, Wagner 18, Carter 16 - Ball 23, Bridges 15, Miller 14
/Orlando postúpilo do play off/
Západná konferencia - o nasadenie č. 8:
Phoenix Suns - Golden State Warriors 111:96 (33:15, 17:30, 28:24, 33:27)
najviac bodov: Green 36, Booker 20, Goodwin 19 - Podziemski 23 (10 doskokov), Curry 17, Melton 16
/Phoenix postúpil do play off/
program 1. kola play off NBA /na 4 víťazné zápasy/:
Východná konferencia
Detroit Pistons (1.) - Orlando Magic (8.)
Boston Celtics (2.) - Philadelphia 76ers (7.)
New York Knicks (3.) - Atlanta Hawks (6.)
Clevaland Cavaliers (4.) - Toronto Raptors (5.)
Západná konferencia
Oklahoma City Thunder (1.) - Phoenix Suns (8.)
San Antonio Spurs (2.) - Portland Trail Blazers (7.)
Denver Nuggets (3.) - Minnesota Timberwolves (6.)
Los Angeles Lakers (4.) - Houston Rockets (5.)
