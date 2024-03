Orlando dosiahlo piaty triumf v rade, Banchero s triple double

NBA - výsledky:



Orlando - New Orleans 121:106, Washington - Sacramento 109:102, Houston - Chicago 127:117, Milwaukee - Brooklyn 115:108, Dallas - Utah 113:97, Denver - New York 113:100, Phoenix - Atlanta 128:115



New York 22. marca (TASR) - Basketbalisti Orlanda si v noci na piatok poradili v zámorskej NBA s New Orleans 121:106. Paolo Banchero sa na víťazstve Magic podieľal 20 bodmi, 10 doskokmi a 11 asistenciami a dosiahol druhé triple double v kariére. Jalen Suggs prispel k úspechu 22 bodmi. Orlando slávilo piaty triumf v rade.Damian Lillard sa 30 bodmi a 12 asistenciami podieľal na víťazstve Milwaukee nad Brooklynom 115:108. Do zostavy Bucks sa po dvojzápasovej absencii spôsobenej zranením vrátil Jannis Antetokunmpo, dvojnásobný najužitočnejší hráč súťaže zaznamenal 21 bodov, deväť doskokov a päť asistencií.Phoenix zdolal Atlantu 128:115, v drese Suns nazbieral Devin Booker 30 bodov, Eric Gordon ich pridal 21.