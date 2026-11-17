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Orlando prekvapivo zvíťazilo na palubovke Bostonu
Orlando prerušilo Bostonu šesťzápasovú víťaznú sériu a zosadilo ho z čela tabuľky.
Autor TASR,aktualizované
New York 17. novembra (TASR) - Basketbalisti Orlanda Magic prekvapujúco v noci na utorok zdolali v zámorskej NBA hráčov Bostonu Celtics 115:105. Na triumfe na palubovke lídra Východnej konferencie mali najväčší podiel Desmond Bane s 24 bodmi a 21-bodový Franz Wagner.
Orlando prerušilo Bostonu šesťzápasovú víťaznú sériu a zosadilo ho z čela tabuľky. Hostia strhli víťazstvo na svoju stranu v záverečnej štvrtine, v ktorej zaznamenali 40 bodov. „Všetko sa začína dávať dohromady,“ povedal Bane po štvrtom triumfe svojho tímu za sebou, ktorý posunul Orlando na bilanciu 6-7. „Začiatok sezóny nebol taký, ako sme chceli, mali sme nový trénerský tím a hneď na začiatku sme sa museli vyrovnať s niekoľkými zraneniami. Hráči sa nám však začínajú vracať a budujeme si sebavedomie,“ dodal Bane, ktorý viedol záverečný nápor Magic. Jayson Tatum bol s 24 bodmi, 12 doskokmi a štyrmi asistenciami najlepším strelcom Celtics.
Pri neúčasti LeBrona Jamesa viedol Philadelphiu iný ťahúň Joel Embiid. Ten zaznamenal 37 bodov a 76ers aj vďaka nemu vyhralo na palubovke Brooklyn Nets 135:123. Embiidovi sekundoval 31-bodový Jaylen Brown, ktorý pridal aj 13 doskokov. „Sixers“ poskočili na čelo Východnej konferencie s bilanciou 12-3.
Orlando prerušilo Bostonu šesťzápasovú víťaznú sériu a zosadilo ho z čela tabuľky. Hostia strhli víťazstvo na svoju stranu v záverečnej štvrtine, v ktorej zaznamenali 40 bodov. „Všetko sa začína dávať dohromady,“ povedal Bane po štvrtom triumfe svojho tímu za sebou, ktorý posunul Orlando na bilanciu 6-7. „Začiatok sezóny nebol taký, ako sme chceli, mali sme nový trénerský tím a hneď na začiatku sme sa museli vyrovnať s niekoľkými zraneniami. Hráči sa nám však začínajú vracať a budujeme si sebavedomie,“ dodal Bane, ktorý viedol záverečný nápor Magic. Jayson Tatum bol s 24 bodmi, 12 doskokmi a štyrmi asistenciami najlepším strelcom Celtics.
Pri neúčasti LeBrona Jamesa viedol Philadelphiu iný ťahúň Joel Embiid. Ten zaznamenal 37 bodov a 76ers aj vďaka nemu vyhralo na palubovke Brooklyn Nets 135:123. Embiidovi sekundoval 31-bodový Jaylen Brown, ktorý pridal aj 13 doskokov. „Sixers“ poskočili na čelo Východnej konferencie s bilanciou 12-3.
NBA - výsledky:
Boston Celtics – Orlando Magic 105:115 (17:20, 24:30, 36:25, 28:40)
Najviac bodov: Tatum 24 (12 doskokov), George 22, Pritchard 21 - Bane 24, Wagner 21, Black 20.
Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 126:115 (25:31, 32:17, 31:31, 38:36)
Najviac bodov: Mitchell 39, Proctor 17, Watson 14, Allen 13 (14 doskokov) - Powell 27, Buzelis 23, Smith 17 (11 doskokov).
Washington Wizards – Memphis Grizzlies 120:136 (35:33, 34:26, 18:42, 33:35)
Najviac bodov: Davis 23, Dybantsa 21, George 18, Young 13 (12 asist.) - Boozer 29, Edey 23 (10 doskokov), Coward 18
Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 123:135 (26:33, 33:45, 36:27, 28:30)
Najviac bodov: Randle 33, Porter 25, Traore 23 - Embiid 37, Brown 21 (13 doskokov), Maxey 24.
Miami Heat – Houston Rockets 128:110 (29:15, 33:31, 39:35, 27:29)
Najviac bodov: Antetokounmpo 20 (13 doskokov), Thompson a Wiggins po 17 - Sengun 23, Durant 22, Smith 12 (10 doskokov).
Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 106:98 (26:26, 33:25, 28:22, 19:25)
Najviac bodov: Shannon 34, Gobert 18 (15 doskokov), Kuminga a McDaniels po 13 - Avdija 27, Clingan 10 (10 doskokov), Henderson a Holiday po 10.
New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 115:94 (35:11, 26:25, 32:29, 22:29)
Najviac bodov: Bey 23, Fears 19 (10 doskokov, 10 asistencií), Queen 17 (10 doskokov) - Lendeborg 28, Podziemski 15, Santos 12.
Denver Nuggets – Phoenix Suns 105:117 (24:20, 29:36, 29:34, 23:27)
Najviac bodov: Jokič 28 (15 doskokov), Murray 28, Gordon 11 - Booker 20, Bridges a Green po 16.
Boston Celtics – Orlando Magic 105:115 (17:20, 24:30, 36:25, 28:40)
Najviac bodov: Tatum 24 (12 doskokov), George 22, Pritchard 21 - Bane 24, Wagner 21, Black 20.
Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 126:115 (25:31, 32:17, 31:31, 38:36)
Najviac bodov: Mitchell 39, Proctor 17, Watson 14, Allen 13 (14 doskokov) - Powell 27, Buzelis 23, Smith 17 (11 doskokov).
Washington Wizards – Memphis Grizzlies 120:136 (35:33, 34:26, 18:42, 33:35)
Najviac bodov: Davis 23, Dybantsa 21, George 18, Young 13 (12 asist.) - Boozer 29, Edey 23 (10 doskokov), Coward 18
Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 123:135 (26:33, 33:45, 36:27, 28:30)
Najviac bodov: Randle 33, Porter 25, Traore 23 - Embiid 37, Brown 21 (13 doskokov), Maxey 24.
Miami Heat – Houston Rockets 128:110 (29:15, 33:31, 39:35, 27:29)
Najviac bodov: Antetokounmpo 20 (13 doskokov), Thompson a Wiggins po 17 - Sengun 23, Durant 22, Smith 12 (10 doskokov).
Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 106:98 (26:26, 33:25, 28:22, 19:25)
Najviac bodov: Shannon 34, Gobert 18 (15 doskokov), Kuminga a McDaniels po 13 - Avdija 27, Clingan 10 (10 doskokov), Henderson a Holiday po 10.
New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 115:94 (35:11, 26:25, 32:29, 22:29)
Najviac bodov: Bey 23, Fears 19 (10 doskokov, 10 asistencií), Queen 17 (10 doskokov) - Lendeborg 28, Podziemski 15, Santos 12.
Denver Nuggets – Phoenix Suns 105:117 (24:20, 29:36, 29:34, 23:27)
Najviac bodov: Jokič 28 (15 doskokov), Murray 28, Gordon 11 - Booker 20, Bridges a Green po 16.