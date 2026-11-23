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Orlando prepustilo trénera Perelmana po prehre s Gidiho Cincinnati
V drese Cincinnati skóroval slovenský futbalista Samuel Gidi.
Autor TASR
Orlando 23. novembra (TASR) - Vedenie klubu zámorskej futbalovej MLS Orlando City prepustilo dočasného hlavného trénera Martina Perelmana ako aj dočasného asistenta Sebastiana Settiho. K tomuto kroku sa odhodlalo po tom, ako tím prehral s FC Cincinnati v play off MLS Cupu.
Perelman prevzal funkciu dočasného hlavného kouča 11. marca, keď sa Orlando City po sérii troch prehier rozišlo s Oscarom Parejom. Argentínčanovi sa podarilo doviesť Orlando City do play off, no tím vo štvrtok neudržal vedenie 1:0 a napokon prehral s FC Cincinnati 1:3. V drese Cincinnati skóroval slovenský futbalista Samuel Gidi a potom tak svojmu mužstvu k postupu do osemfinále play off. Počas Perelmanovho pôsobenia dosiahlo Orlando City vo všetkých súťažiach bilanciu 17 výhier, osem remíz a 13 prehier, pripomenula AP.
Perelman prevzal funkciu dočasného hlavného kouča 11. marca, keď sa Orlando City po sérii troch prehier rozišlo s Oscarom Parejom. Argentínčanovi sa podarilo doviesť Orlando City do play off, no tím vo štvrtok neudržal vedenie 1:0 a napokon prehral s FC Cincinnati 1:3. V drese Cincinnati skóroval slovenský futbalista Samuel Gidi a potom tak svojmu mužstvu k postupu do osemfinále play off. Počas Perelmanovho pôsobenia dosiahlo Orlando City vo všetkých súťažiach bilanciu 17 výhier, osem remíz a 13 prehier, pripomenula AP.