Orlando vymenilo všetky hviezdy, Vučevič do Chicaga, Gordon do Denveru

Orlando 25. marca (TASR) - Basketbalový tím NBA Orlando Magic sa rozhodol vymeniť svojho najlepšieho hráča Nikolu Vučeviča do Chicaga Bulls. Pustil aj ďalších členov základnej zostavy, Aaron Gordon bude hrať za Denver Nuggets a Evan Fournier za Boston Celtics.



Čiernohorský pivot Vučevič prežíva štatisticky najlepšiu sezónu v kariére, má priemer 25 bodov a 12 doskokov na zápas. Orlandu sa však nedarí, v tabuľke Východnej konferencie mu patrí predposledná priečka, a tak sa rozhodlo prebudovať káder a začať zbierať výbery v 1. kole draftu. Od Chicaga dostalo za účastníka Zápasu hviezd dva a to pre roky 2021 a 2023. Bulls poslali na Floridu zároveň Otta Portera a Wendella Cartera.



Vysoké krídlo Aaron Gordon má v tejto sezóne priemer 15 bodov a 6 doskokov na stretnutie. Denver ho získal výmenou za výber v 1. kole draftu v roku 2025 a Garyho Harrisa, krídelníka s priemerom 10 bodov za zápas.



Francúzskeho krídelníka Evana Fourniera trápili v tejto sezóne zranenia, no v zápasoch, v ktorých nastúpil, sa jeho strelecký priemer vyšplhal na kariérne maximum 20 bodov. Boston ho získal za dva výbery v 2. kole draftu. Správu zverejnil server ESPN.