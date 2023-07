Orlov mieri do Caroliny, s Hurricanes uzavrel 2-ročný kontrakt

New York 1. júla (TASR) - Ruský hokejový obranca Dmitrij Orlov podpísal s Carolinou Hurricanes dvojročný kontrakt v hodnote 15,5 milióna dolárov. Informáciu priniesol sportsnet.ca.



Víťaz Stanley Cupu s Washingtonom v roku 2018 začal minulú sezónu v Capitals, ale pred uzávierkou prestupov ho klub vymenil do Bostonu. Bruins po rekordnej základnej časti nečakane vypadli už v prvom kole play off s Floridou.



Orlov odohral v minulej sezóne 66 zápasov s bilanciu 7+29. V play off pridal osem asistencií.