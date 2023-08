Oroszová na ME vybojovala bronz v paracyklistike

Rotterdam 21. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v cestnej paracyklistike Anna Oroszová získala na kontinentálnom multišampionáte v Rotterdame bronzovú medailu. Pre slovenskú paracyklistiku je to z ME druhá medaila, v cestných pretekoch získal Patrik Kuril striebro. Okrem toho získali Slováci aj štvrté miesta zásluhou Ondreja Strečka v cestných pretekoch a Oroszovej v časovke.



"V areáli Willem Alexander Baan čakalo na pretekárky skupiny WH3 sedem okruhov. Anka sa stále držala vo vedúcej skupine, ktorá prišla do cieľa pohromade a o medailách rozhodoval špurt," povedal pre portál paralympic.sk manažér reprezentácie Branislav Režňák.



V Holandsku získali Slováci celkovo päť medailí. Okrem Oroszovej vybojovala Veronika Vadovičová zlato a striebro v parastreľbe, Patrika Kuril striebro v paracyklistike a striebro pridal v boccii aj Róbert Mezík.