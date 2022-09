Oršič katom Chelsea, Tuchel sa hneval: Ako v zlom filme

Záhreb 7. septembra (TASR) - Futbalisti Chelsea Londýn prehrali prvýkrát pod vedením kouča Thomasa Tuchela tri zápasy za sebou na pôde súpera. V utorok sa im nevydaril vstup do skupinovej fázy Ligy majstrov, keď sa na ihrisku Dinama Záhreb nedokázali gólovo presadiť ani raz a senzačne prehrali 0:1.



"Hnevám sa na náš výkon a hnevám sa aj sám na seba, keďže som nevidel, že takéto niečo môže prísť. Podpriemerní sme boli v tomto zápase všetci do jedného. Bolo to ako v zlom filme," uviedol Tuchel po matnom výkone na štadióne Maksimir. Jeho zverenci prehrali tretí z uplynulých piatich duelov napriek tomu, že v lete minuli "The Blues" na posily takmer 300 miliónov eur a priaznivci majú v novej sezóne vysoké očakávania.



"V tomto zápase nám chýbalo všetko a zjavne nie sme tam, kde by sme mali byť. Je teraz na mne, aby som našiel príčinu a spôsob, ako to vyriešiť. Myslel som si, že sme pripravení a vieme, o čo v Záhrebe ide, ale nebolo to tak. Opakovalo sa to, čo v predchádzajúcich zápasoch - 15 až 20 minút hráme dobre, no potom nám chýba snaha a odhodlanie. Musíme byť oveľa lepší. Nie sme spokojní s našimi výsledkami, ani s tým, ako hráme. Myslel som si, že sme na dobrej ceste, no takýto výkon ma nepríjemne prekvapil," sťažoval sa Tuchel po svojom 100. dueli na lavičke Chelsea.



Vo svojom debute v drese londýnskeho klubu po prestupe z Barcelony výkonom nezaujal ani Pierre-Emerick Aubameyang. Tridsaťtriročný útočník prvýkrát s tímom trénoval iba v nedeľu a na ihrisku vydržal necelú hodinu, keď sa ani on nedokázal presadiť cez húževnatú obranu Dinama. Po zlomenine čeľuste, ktorú utrpel pri lúpežnom prepadnutí jeho domu, musel nastúpiť s ochrannou maskou, ktorú mu na mieru vyrobili v Taliansku.



O triumfe domácich rozhodol Mislav Oršič a potvrdil, že je postrach anglických klubov. V uplynulých štyroch dueloch im nastrieľal päť gólov - predtým tri proti Tottenhamu a jeden v súboji s West Hamom. tentoraz už v 13. minúte zakončil svoj únik z polovice ihriska presnou strelou za chrbát Kepu Arrizabalagu. "Atmosféra bola fantastická. Vedeli sme, že sa budeme musieť zväčša brániť a snažiť sa hroziť z protiútokov. Boli sme kompaktní vzadu, brankár Livakovič mal dva-tri kľúčové zákroky. Každý z nás mal svoje podiel sa na tomto víťazstve," uviedol Oršič pre portál uefa.com.



Tréner Dinama Ante Čačič vyzdvihol obetavú hru svojho tímu, ktorý cenný triumf dosiahol srdcom: "Toto je historické víťazstvo, zdolali sme silnú Chelsea. Gratulujem všetkým mojim hráčom, zostali koncentrovaní celých 90 minút. V tíme sme dnes nemali jediné slabé miesto." Bolo to iba druhé víťazstvo chorvátskeho tímu nad anglickým súperom v Lige majstrov, predchádzajúce má na konte rovnako Dinamo zo septembra 2015 proti Arsenalu.