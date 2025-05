Országh cítil absenciu rozdielových hráčov, Šatan zasa neskúsenosť

Štokholm 21. mája (TASR) - V poradí 88. svetový šampionát vo Švédsku nebol pre slovenský hokej vydarený. Už pred odchodom na sever Európy sa postupne nabaľovali problémy, ten najväčší a nečakaný sa objavil mesiac pred štartom. Trénera Craiga Ramsayho museli hospitalizovať so zápalom pľúc, vedenie reprezentácie muselo nájsť náhradu. A potom prišlo viacero ospravedlneniek od opôr tímu.



Zranenia, rodinné dôvody, potreba oddýchnuť si po náročnej sezóne, či neistota pred podpisom novej zmluvy. To boli najčastejšie dôvody, pre ktoré sa viacerí hráči nezapojili do prípravy pred MS. Bolo ich až 17. Z najznámejších mien sa ospravedlnili Peter Cehlárik, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Martin Marinčin, František Gajdoš, Martin Pospíšil, Alex Tamáši, Tomáš Tatar, Juraj Slafkovský, Erik Černák, Šimon Nemec, Peter Čerešňák, Miloš Kelemen, Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil, či Lukáš Cingel. Chýbal aj Marián Studenič, s 26-ročným krídelníkom však realizačný tím nepočítal po afére z augusta minulého roka, keď svojvoľne opustil tím pred štartom kvalifikácie na ZOH 2026.



Choroba kanadského kouča bola ďalším zádrhelom v súkolí, reprezentáciu prebral Vladimír Országh. Ten sa musel popasovať s výraznými komplikáciami pri tvorbe kádra, slovenskí fanúšikovia si najviac sľubovali od "mladých pušiek" zo zámoria. Zo štvorice Adam Sýkora, Samuel Honzek, Dalibor Dvorský a Martin Chromiak vyšiel šampionát najlepšie Sýkorovi, 20-ročný útočník patril spolu so Samuelom Hlavajom a Matúšom Sukeľom medzi troch najlepších hráčov aj podľa direktoriátu turnaja. Dvorského a Honzeka poslali tréneri v dvoch zápasoch dokonca len na tribúnu. „Čo sa týka pracovnej morálky, nemôžeme chalanom nič vytknúť. V každom zápase bojovali, ale ak nepremeníte šance a ste na jednom, maximálne dvoch strelených góloch, frustrácia je väčšia. Chýbali nám hráči, ktorí by to v rozhodujúcich fázach zápasov zobrali na seba a dali gól. Chýbala väčšia kreativita,“ uvedomuje si 47-ročný slovenský kouč.



Jeho slová potvrdili zlú streleckú efektivitu mužstva. Slovenskí hokejisti skórovali vo Švédsku len deväťkrát, je to ich najhorší výkon v histórii MS. Negatívny rekord doposiaľ držali zo šampionátu z roku 1998, vtedy dali 11 gólov. „Chýbali nám kilá, chýbali nám centimetre, chýbali nám skúsenosti a chýbali nám aj góly. Takže to je daň za také mladé mužstvo, aké sme dali my. Ale u nás iná možnosť nebola,“ povedal generálny manažér reprezentácie a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.



Slovákom chýbali rozdieloví hráči, deviati si pripísali na konto dva body. „Rozdieloví hráči chýbali, ale spýtam sa, že ktorí. Pretože my sme zobrali to najlepšie, čo bolo k dispozícii, iní hráči tu neboli. Keby som sa mal vrátiť teraz o mesiac naspäť, tak znovu zoberiem tých istých hráčov. Za tým si stojím. Na jednej strane sme mali mladých chalanov. Druhá vec je, že tí, ktorí tu boli druhý raz, tak na turnajoch predtým hrali tretiu - štvrtú päťku. Tu hrali prvú, alebo druhú. Jednoducho mali iné úlohy, pretože to tak vyšlo. Keď sme boli v takejto situácii naposledy, tak Slovensko hralo o záchranu a zachránili nás Dáni. A to si ľudia doma musia uvedomiť. My sme zvládli zápasy, ktoré sme mali zvládnuť. Neboli ľahké, hovorím o zápasoch proti Slovincom a Francúzom. Keby sme to nezvládli, tak sme v obrovských problémoch," povedal Országh.



Tréner nemal ľahkú úlohu, mužstvo prebral narýchlo a nečakane a káder bol prakticky zložený. „Ja som prišiel do rozbehnutého vlaku, neviem, čo mám k tomu povedať. Nominačka bola hotová a po tých dvoch týždňoch, alebo po tých dvoch ďalších zrazoch, keď už bolo jasné, že asi zostanem, tak som mal do toho niečo možnosť povedať aj ja. Ale boli tu nastavené nejaké pravidlá, nejaké veci, ktorým rozumiem a zbytočne sa budeme k tomu vracať, pretože tak to jednoducho bolo. My sme pracovali s mužstvom, ktoré sme mali k dispozícii a snažili sme sa dostať z neho to najlepšie."







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Šimon Šuník/