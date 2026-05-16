< sekcia Šport
Országh je rád za tri body: To je najdôležitejšie
Hokejisti Nórska mali niekoľko dobrých šancí, viackrát sa dostali do prečíslenia a ku gólu boli blízko.
Autor TASR
Fribourg 16. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa vo svojom prvom zápase na MS vo Švajčiarsku presvedčili, že žiadny súper im nedá nič zadarmo. Hráči Nórska ich potrápili najmä v druhej tretine, v ktorej mali streleckú prevahu, ale brankár Samuel Hlavaj podal excelentný výkon. Pochválil ho aj tréner Vladimír Országh. Kouč SR však zrejme urobí v druhom zápase proti Talianom zmeny vo formáciách.
Jeho zverenci napokon zvíťazili 2:1, góly strelili Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík. Ten v 49. minúte rozhodol o troch bodoch pre Slovákov. „Mali sme dobrý úvod, bolo to rýchle, ale v presilovke sme stratili ´momentum´. Potom boli fázy, keď sme zbytočne strácali puky v strednom pásme, súperovi sme dávali čas, aby prechádzal cez našu modrú čiaru. Ale Samo Hlavaj nám dal šancu vyhrať a tú sme si vzali,“ povedal Országh po zápase.
V prvej tretine sa jeho hráči dopustili aj dvoch zbytočných previnení. Raz za príliš veľa hráčov na ľade, keď si nedali pozor na striedanie, druhýkrát zbytočne atakoval nórskeho hráča Kristián Pospíšil. „Rozprávali sme sa o tom cez prvú tretinu, potom sme mali lepšiu disciplínu. Ale bolo vidieť, že sme znervózneli, nemali sme pevnú vôľu pod nohami v niektorých situáciách. Dôležité však je, že máme tri body.“
Hokejisti Nórska mali niekoľko dobrých šancí, viackrát sa dostali do prečíslenia a ku gólu boli blízko. Hlavaj však predviedol skvelé zákroky. „Mali sme veľa zbytočných strát, oni to rýchlo otáčali a chodili do brejkov, niektoré situácie sme zle vyhodnotili. V ďalších zápasoch musíme zjednodušiť hru,“ zdôraznil tréner Slovenska.
V zápase absolvovali premiéru v národnom tíme útočník Filip Mešár a obranca Jozef Viliam Kmec, z AHL prišiel do tímu tesne pred odchodom na turnaj aj krídelník Martin Chromiak. V príprave sa nepredstavil ani ďalší útočník Oliver Okuliar. Országh priznal, že to bolo cítiť: „Je to nevýhoda, že prišli štyria noví hráči a predtým nezasiahli do zápasu. Zrejme trochu budeme musieť popracovať so zložením formácií a uvidíme, kde sa to ustáli.“
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek/
Jeho zverenci napokon zvíťazili 2:1, góly strelili Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík. Ten v 49. minúte rozhodol o troch bodoch pre Slovákov. „Mali sme dobrý úvod, bolo to rýchle, ale v presilovke sme stratili ´momentum´. Potom boli fázy, keď sme zbytočne strácali puky v strednom pásme, súperovi sme dávali čas, aby prechádzal cez našu modrú čiaru. Ale Samo Hlavaj nám dal šancu vyhrať a tú sme si vzali,“ povedal Országh po zápase.
V prvej tretine sa jeho hráči dopustili aj dvoch zbytočných previnení. Raz za príliš veľa hráčov na ľade, keď si nedali pozor na striedanie, druhýkrát zbytočne atakoval nórskeho hráča Kristián Pospíšil. „Rozprávali sme sa o tom cez prvú tretinu, potom sme mali lepšiu disciplínu. Ale bolo vidieť, že sme znervózneli, nemali sme pevnú vôľu pod nohami v niektorých situáciách. Dôležité však je, že máme tri body.“
Hokejisti Nórska mali niekoľko dobrých šancí, viackrát sa dostali do prečíslenia a ku gólu boli blízko. Hlavaj však predviedol skvelé zákroky. „Mali sme veľa zbytočných strát, oni to rýchlo otáčali a chodili do brejkov, niektoré situácie sme zle vyhodnotili. V ďalších zápasoch musíme zjednodušiť hru,“ zdôraznil tréner Slovenska.
V zápase absolvovali premiéru v národnom tíme útočník Filip Mešár a obranca Jozef Viliam Kmec, z AHL prišiel do tímu tesne pred odchodom na turnaj aj krídelník Martin Chromiak. V príprave sa nepredstavil ani ďalší útočník Oliver Okuliar. Országh priznal, že to bolo cítiť: „Je to nevýhoda, že prišli štyria noví hráči a predtým nezasiahli do zápasu. Zrejme trochu budeme musieť popracovať so zložením formácií a uvidíme, kde sa to ustáli.“
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek/