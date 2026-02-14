< sekcia Šport
Országh mal zvláštne pocity: Uvidíme, ako to nakoniec dopadne
Országh pochválil aj Dvorského, ten vo svojich 20 rokoch tiež ukazuje veľký potenciál.
Autor TASR
Miláno 14. februára (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Vladimír Országh prežíval po treťom zápase svojich zverencov na ZOH v Miláne zvláštne pocity. Podľa vlastných slov ešte nikdy nevidel fanúšikov tímu tešiť sa po prehratom zápase, ale tentoraz mala táto radosť opodstatnenie.
Slovákom prehra 3:5 so Švédmi mohla zabezpečiť priamy postup do štvrťfinále, o všetkom sa rozhodovalo v zápase Fínska s Talianskom. Országhovi zverenci mali cieľ neprehrať o viac ako dva góly a to sa im podarilo. „Dve tretiny sme hrali naozaj vynikajúci hokej a absolútne sme s favoritom držali krok. Švédov sme nepúšťali do väčšieho tlaku. Ale v tretej tretine nám to akoby zväzovalo ruky, že môžeme postúpiť z prvého miesta. Potom Švédi vyvinuli obrovský tlak, vedeli o čo hrajú a vedeli, že musia pridať a dať nejaké góly. Mali sme tam znovu niektoré zbytočné vylúčenia, ktoré súpera držali v hre a nám zobrali momentum hry. Ale záver nám prial, možno aj so šťastím, ale to k tomu jednoducho patrí. Chalani si za tým išli nielen dnes, ale v celom turnaji. Uvidíme ako to nakoniec dopadne. Budeme všetci držať palce Fínom. Ešte nikdy som nevidel po prehratom zápase radovať sa fanúšikov a hráčov mužstva, ktoré nezvíťazilo,“ povedal tréner SR.
Zápas sa vyvíjal ako na hojdačke z hľadiska postupového vyústenia. Za stavu 5:2 pre Švédov mohol realizačný Slovenska odvolať brankára a streliť vytúžený tretí gól, samozrejme mohol aj inkasovať, čo by naopak Slovákom sťažilo situáciu. „Riešili sme to. Chalanom sme hovorili, že chceme dať gól, ale na druhej strane sme vedeli, že za stavu 5:2 sme druhí a je tam možnosť postúpiť ako najlepší druhý tím. Vyšiel by nám renkingovo slabší súper vo vyraďovačke. Takže brankára by sme určite neodvolali. Overovali sme si to pred zápasom, vedeli sme, že stav 0:3 a 1:4 znamená, že sme automaticky tretí. Akonáhle dáme dva góly a viac a je to len o tri góly, tak sme automaticky druhí. Ak by sme prehrali viac ako o tri góly, tak sme tretí," vysvetlil Országh.
Trénera nepotešila opäť disciplína, tá tak ako v zápase s Talianskom nebola dobrá. Slováci mali v zápase 7 vylúčených hráčov. „Niektoré boli úplne zbytočné. Máme mladé mužstvo. Chalani bojujú, nechávajú tam všetko, len občas musíme kontrolovať emócie. Boli tam zbytočné fauly, nejaké strkanice v útočnom pásme. Ono to všetko ide z toho, že chalani chcú. Ale niekedy naozaj musíme byť rozumnejší a emócia musí ísť v prospech tímu, nie v neprospech," dodal Országh.
Kormidelník Slovenska pred turnajom povedal, že tri zápasy v základnej skupine mu ukážu aj to, ako si sadnú jednotlivé formácie. „Zápasy nám niečo ukázali, boli veľmi dôležité. Vieme, kto hrá presilovku, vieme čo komu ako zapasovalo, takže nejaký prehľad určite máme. Juraj Slafkovský je pre nás rozdielový hráč a dá sa povedať, že nás potiahol v každom zápase. Ale nie je to len o ňom, je to aj o ďalších hráčoch, pretože sám by to nedokázal. Ale ukazuje svoju veľkosť, ukazuje ako narástol a už je to hráč, ktorý má v NHL našliapnuté na výrazného hráča. Som rád, že sa mu darí aj u nás.“
Országh pochválil aj Dvorského, ten vo svojich 20 rokoch tiež ukazuje veľký potenciál. „Chlapci to majú všetko pred sebou. Dalibor si minulý rok prešiel nejakým obdobím. Videl, že prechod z juniorského do seniorského hokeja nie je úplne jednoduchý. Myslím, že mal výbornú letnú prípravu, čo je pre neho podstatné. Dostal šancu v St. Louis a udržal sa tam. Verte mi, že ak by nebol dostatočne dobrý, tak ho pošlú späť na farmu, aby tam rozvíjal svoje schopnosti.“
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
