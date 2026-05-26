Országh po konci Slovákov: Nezdolali sme nikoho z elitnej šestky
Tréner Vladimír Országh netajil hrdosť na mladý tím, v ktorom bolo viacero debutantov. V rozhodujúcom zápase o postup boli podľa neho blízko aj ďaleko k vytúženému štvrťfinále.
Autor TASR
Fribourg 26. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa napriek sľubne rozohratému turnaju nedostali do štvrťfinále a 89. MS sa pre nich skončili už po základnej skupine. Tréner Vladimír Országh netajil hrdosť na mladý tím, v ktorom bolo viacero debutantov. V rozhodujúcom zápase o postup boli podľa neho blízko aj ďaleko k vytúženému štvrťfinále.
Slováci potrebovali v utorok proti Švédsku získať aspoň bod, ich súper musel zvíťaziť v riadnom hracom čase. Svoj cieľ splnili severania, ktorých sebavedomie nenahlodal ani gól Slovákov na 1:0 či tlak zverencov Vladimíra Országha. Tí v 1. tretine viedli na strely 11:0, no presvedčili sa, že hokej sa hrá na góly. „Mali sme výborný začiatok. Bolo tam veľa šancí i presilovky. Chýbal nám pokoj na hokejkách. Škoda, že sme z toho vyťažili iba jeden gól. Švédi sa potom gólovo dotiahli. Začiatok druhej tretiny nebol z našej strany dobrý, nemali sme dobrý pohyb. Dokázali sme sa vrátiť späť do zápasu. V tretej tretine sme chceli niečo spraviť s výsledkom, no chýbali už aj sily. Predsa len to bol siedmy zápas v jedenástom dni. Boli sme blízko, ale aj ďaleko. Mrzí ma, že sme sa nedostali do štvrťfinále, pretože naši hráči vytvorili skvelú partiu. Žiaľ, na konci sa vždy počítajú body a tie nám chýbali, aby sme sa dostali do štvrťfinále,“ konštatoval Országh po prehre 2:4. Slovenský tím prehrával po 2. tretine 2:3 a živil šancu na postupový výsledok. Švédi však kontrolovali priebeh tretej tretiny a nedopustili drámu. „Už bolo vidno, že dochádzali sily. Nejaké situácie tam boli, no Švédi majú skúsené mužstvo doplnené o viacerých kvalitných mladíkov,“ poznamenal Országh.
Jeho zverenci vstúpili do turnaja vo Fribourgu víťazstvom nad Nórskom (2:1), na ktoré nadviazali v súbojoch s Talianskom (4:1), Slovinskom (5:4 sn) a Dánskom (5:1). Po štyroch zápasoch mali na konte 11 bodov a priebeh šampionátu ukázal, že na postup potrebujú viac. Každého z nasledujúcich súperov dokázali prestrieľať, no Čechom, Kanade ani Švédov nevzali ani bod. „Keď sa pozrieme na turnaje ako MS a ZOH, tak vidíme elitnú šestku. Tá sa na 99 percent dostane do štvrťfinále. Potom je tu druhá šestka od 7. do 12. miesta, v ktorej nie sú až také rozdiely. Kto sa chce dostať ďalej, musí zdolať tímy z prvej šestky tak, ako sa to podarilo Nórom alebo Lotyšom, prípadne nám na ZOH, keď sme zdolali Fínov. Na tomto šampionáte sa nám to nepodarilo, preto sme ostali pred bránou štvrťfinále. Zanechali sme dobrý dojem, no nehrá sa na krásu, ale na body a tie nám chýbali,“ uviedol Országh.
Kormidelník SR už pred MS hovoril o tom, že po ospravedlnenkách viac než dvoch tuctov hráčov sa otvoril priestor pre ďalších. „Na jednej strane môžete byť nešťastní z toho, že vám odmietlo účasť tridsať hráčov, no na druhej sa tešíte, čo prinesú noví hráči. Mnohí hráči ukázali, že predstavujú veľký potenciál pre reprezentáciu pre nasledujúce roky. Potrebujeme, aby sme vyberali aspoň z päťdesiatich hráčov. Myslím si, že takéto turnaje ich posúvajú ďalej. Mužstvo bolo dobre poskladané. Nebolo to o tom, že by sa niekto viezol, naopak, všetci prispeli k tomu, že sme do posledných minút hrali o to, aby sme postúpili do štvrťfinále,“ dodal Országh.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
