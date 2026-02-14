< sekcia Šport
Országh po postupe do štvrťfinále: Obrovský úspech, ale čiastkový
Slovenský tím sa predstaví vo štvrťfinále olympijského turnaja druhýkrát za sebou.
Autor TASR
Miláno 14. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti mali pred štartom ZOH 2026 v Miláne cieľ postúpiť do štvrťfinále, napokon sa do neho dostali priamo ako víťaz B-skupiny. Tréner Vladimír Országh to považuje za obrovský úspech, ale dodal, že dôležité zápasy pre jeho tím ešte len prídu.
Slováci obsadili prvé miesto v B-skupine pred favorizovanými výbermi Fínska a Švédska, štvrté skončilo domáce Taliansko. Uspeli na základe svojho postavenia v minitabuľke. V nej mali spolu s Fínskom a Švédskom zhodne po tri body, v celkovej tabuľke po šesť, ale Slovensko posunulo na prvú priečku najlepšie skóre spomedzi trojice (7:6). Druhí skončili v skupine Fíni (5:5) a tretie „tri korunky“ s negatívnym skóre 6:7. „Pocity mám veľmi dobré. Ja som to už hovoril predtým, že som veľmi rád za chalanov, pretože prišli na olympiádu a nie všetci nám verili. Keď sa pozrieme na súpisky ostatných mužstiev, či Švédi, alebo Fíni, bola tam obrovská sila. Skupina bola veľmi zamotaná, ale to, že ideme z prvého miesta, je pre nás obrovský úspech. Ale iba čiastkový, pretože najdôležitejšie zápasy, ktoré budú rozhodovať o konečnom poradí, alebo o možnosti zahrať si o medailu, ešte len prídu,“ povedal tréner SR.
Slovenský tím sa predstaví vo štvrťfinále olympijského turnaja druhýkrát za sebou. Pred štyrmi rokmi sa v Pekingu prebojoval do semifinále, v ktorom nestačil na neskorších olympijských šampiónov Fínov, no vynahradil si to v súboji o 3. miesto, v ktorom získal po triumfe nad Švédskom (4:0) historický bronz. Naposledy sa slovenský výber dostal medzi osem najlepších tímov ako víťaz svojej skupiny práve na olympiáde v Taliansku. V roku 2006 vyhral v Turíne skupinu v konkurencii Ruska, Švédska, USA, Kazachstanu a Lotyšska so stopercentnou bilanciou - piatimi víťazstvami. V Miláne zdolali Országhovi zverenci Fínsko 4:1 a Taliansko 3:2, Švédom podľahli 3:5. „Po takých výkonoch ako sme podali proti Fínom, a v dvoch tretinách proti Švédom, tak musíte byť nažhavení ísť ďalej. Uvidíme koho dostaneme, každý jeden súper bude extrémne ťažký. Myslím, že ani v jednom zápase nebudeme favoriti, takže pôjdeme zo dňa na deň. V nedeľu si oddýchneme, ale už po zajtrajšom dni, keď budeme trošku múdrejší, budeme uvažovať nad tým ako sa dostať ďalej,“ uviedol Országh.
Jeho zverenci sa blysli viacerými dobrými pasážami, no najmä pracujú ako tím. „Naša sila je presne v tom kolektíve. My sa nemôžeme porovnávať s menami na papieri oproti ostatným špičkovým mužstvám. Či sú to Švédi, alebo Fíni a už vôbec nie s Amerikou a Kanadou. Ak chceme byť úspešní, musíme ťahať za jeden povraz a musíme hrať ako tím. Tak ako sme hrali väčšiu časť zápasu proti Fínom a Švédom," konštatoval kouč SR.
Slovenskí hokejisti budú mať v pondelok voľný deň, nebudú ani trénovať. Realizačný tím však bude pracovať na tom, aby bolo mužstvo čo najlepšie pripravené. „Je to olympiáda, každý hráč príde absolútne namotivovaný, je to raz za štyri roky. Každý hráč tu chce byť, nikto nevypustí ani centimeter súboja na ľade. Pre nás je dôležité, aby sme našli nejaké dvojičky, trojičky, čo sa nám myslím aj celkom podarilo a už to len chceme nejakým spôsobom šperkovať. Z chalanov ide odhodlanie, veľmi nám pomohol prvý zápas proti Fínom, keď si uvedomili, že môžeme hrať aj proti naozaj top tímu. Že to nie je len o menách, ale o tom, ako držíme spolu a ako dodržujeme veci, ktoré máme dodržiavať,“ uzavrel Országh.
Okrem Slovenska majú už istotu priamej účasti vo štvrťfinále favorizovaní Kanaďania ako víťazi A-skupiny. Osemfinále sa vyhne aj najlepší tím z „céčka“, v ktorom je hlavným favoritom výber USA s jedným triumfom a dvoma zápasmi pred sebou. Trio doplní najlepší druhý tím a zvyšných osem mužstiev čakajú osemfinálové súboje.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
