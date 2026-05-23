Országh po prehre s Českom pochválil hráčov: „Zaslúžili si bodovať“
Pre mladý slovenský tím to bola prvá prehra na turnaji. V prípade víťazstva v riadnom hracom čase by získali definitívu postupu do štvrťfinále.
Autor TASR
Fribourg 23. mája (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh po prehre s Českom 2:3 pochválil svojich zverencov. Súpera prestrieľali 30:18, no presvedčili sa, že nestačí mať herne navrch, ale treba premieňať gólové šance.
„Mrzí ma iba to, že dnes odchádzame bez bodu, pretože hráči by si ho za výkon zaslúžili,“ uviedol Országh. Slováci nemali ideálny štart do zápasu, v 1. tretine zaostávali herne aj gólovo. Prehrávali po nej 0:1 po góle Daniela Voženílka. „V prvej tretine sme boli v niektorých situáciách neskoro. V druhej sme hrali veľmi dobre a boli sme viac než vyrovnaný súper,“ poznamenal Országh. Slováci sa počas celého zápasu ani raz nedostali k presilovke. Česi mali dvoch vylúčených hráčov, no išlo o vzájomné tresty so Slovákmi. „Vedeli sme, že presilovky budú dôležité. Oba tímy si dávali pozor na fauly. Presilovku sme nakoniec nedostali a nič s tým už nevieme spraviť,“ zhrnul Országh a ako realitu vnímal aj kuriózny gól Romana Červenku na konečných 2:3. Český kapitán skóroval po tom, čo nastavil korčuľu do strieľanej prihrávky Martina Kauta:„Môžeme si myslieť čo chceme, ale pánmi na ľade sú rozhodcovia. Tí sa rozhodli, že gól platí, tak platí. Vysvetlenie bolo také, že hráč nešiel korčuľou proti puku, ale iba sa za ním naťahoval.“
Pre mladý slovenský tím to bola prvá prehra na turnaji. V prípade víťazstva v riadnom hracom čase by získali definitívu postupu do štvrťfinále. „Prehry k životu patria. Rozprávali sme sa o tom, že body sú dôležité, no niekedy nie ste odmenení za výkon. Niekedy vám naopak zápas veľmi nevyjde a bodujete. Chalanov však musím pochváliť, pretože odohrali výborný zápas s kandidátom na medailu. S rovnakým nastavením pôjdeme aj do nedeľňajšieho zápasu s Kanadou. Šance boli na oboch stranách. Dostali sme dva nešťastné góly. Jeden sme si stečovali sami, druhý bol tečovaný od súpera. Dnes rozhodujú maličkosti, odrazy puku alebo oslabenia. Treba dať kredit aj súperovi. Veľmi dobre bránil predbránkový priestor, no napriek tomu sme odtiaľ dali dva góly. Vždy treba byť viac dôraznejší pred bránkou. My hovoríme, že tam ležia peniaze, preto je najťažšie presadiť sa tam. Česi boli určite silnejší súper než Dáni a my sme znovu podali veľmi dobrý výkon,“ povedal Országh. Slováci nastúpia na predposledný šiesty zápas v B-skupine proti Kanade už v nedeľu od 20.20. Účinkovanie v základnej fáze uzavrú utorňajším duelom so Švédskom.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
