Országh po prehre s Rakúskom: Prvá tretina nás stála zápas

Štokholm 12. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si podľa hlavného trénera Vladimíra Országha prehrali pondelňajší duel s Rakúskom (2:3 pp a sn) v prvej tretine. Úvodná dvadsaťminútovka, v ktorej dovolili súperovi odskočiť na rozdiel dvoch gólov, ich podľa 47-ročného kormidelníka s určitosťou stála zápas. Országha na druhej strane tešilo, že tím odohral dobre zvyšných 40 minút riadnej hracej doby.



Rakúšania vyleteli na Slovákov. V úvodnej časti veľmi skoro dosiahli 10 striel, zatiaľ čo slovenský výber bol s dvoma strelami po približne 15 minútach. „Rakúšania nás ničím neprekvapili. My sme vedeli, že hrali veľmi dobré zápasy proti Fínom aj so Švédmi. Vedeli sme, že sú silní v súbojoch, dobre korčuľujú a jednoducho my sme neboli nachystaní nohami ani hlavou. Prekorčuľovali nás, boli agresívnejší, aktívnejší a my sme mali prvú strelu niekedy v desiatej minúte. Mali ešte aj nejaké prečíslenia, Samo Hlavaj predviedol dôležité zákroky. Prvá tretina nás dnes stála zápas,“ uviedol Országh.



Štyridsaťsedemročného kouča tešilo, že tím sa za stavu 0:2 dokázal vzchopiť. V druhej i tretej časti na ľade dominoval, stačilo to však iba na zmazanie dvojgólového manka. „Chalani chceli, išli, bol to ťažký fyzický zápas. Rakúšania veľa striel blokovali, ťažko sme sa dostávali pred bránu. Nemôžeme povedať, že by hráči dve tretiny nechceli. Minimálne bod je zaslúžený za to, že sme to odmakali. Negatívum je vstup do zápasu, to sa nemôže stávať proti žiadnemu súperovi na takomto turnaji,“ poznamenal Országh.



Čiernou škvrnou duelu bol moment zo samostatných nájazdov. Rakúsky brankára David Kickert v piatej sérii hokejkou podrazil Michala Krištofa. Slováci reklamovali faul, rozhodcovia sa síce poradili, no verdikt už nezmenili. „Ja som sa pýtal rozhodcov, ako to videli. Povedali mi, že najskôr videli zakončenie, až potom faul,“ povedal Országh. V prípade, že by rozhodcovia situáciu videli opačne, nájazd by sa opakoval. Na turnaji, kde idú zápasy v rýchlom slede, nie je čas cítiť krivdu. Slováci navyše mali dosť šancí na to, aby duel zvládli otočiť počas 60 minút. „My sme tento zápas neprehrali v nájazdoch, ale v prvej tretine. Nemôžeme sa vyhovárať na rozhodcov. Mali sme presilovky, v ktorých sme nič nevymysleli. Tam potrebujeme zabrať a byť efektívnejší. Nemusíme dať gól z každej presilovky, ale musí to mať tvár, streľbu. Zatiaľ nám to nefunguje,“ uvedomuje si šéf slovenskej striedačky.



Sporný moment okomentoval aj hlavný aktér Krištof: „Ja som mal prázdnu bránu a zrazu som bol na zemi. Pozeral som si to potom hore na kocke a neviem, oni musia vedieť. Pýtal som sa, či ma môže brankár pri nájazde podraziť, na čo nevedeli odpovedať a radili sa. Nemôžem sa k tomu vyjadrovať, uvidíme, čo povedia, možno dajú nejaké vyhlásenie. Keby tam hokejku nedal, tak by som nespadol.“



Prekvapivo zatiaľ nehral početnú výhodu obranca Samuel Kňažko, ktorý posilnil tím počas víkendu. „Samo prišiel a nemali sme ešte ani jeden poriadny spoločný tréning. Samozrejme, je to alternatíva. Nechceli sme ho zahlcovať, že bude hrať veľa. Hral dva dni za sebou,“ vyjadril sa Országh k zaradeniu 22-ročného beka do presilovkovej formácie.