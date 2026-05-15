< sekcia Šport
Országh pred zápasom s Nórskom: Dôležité budú špeciálne formácie
Na súpiske slovenského tímu pre hokejové MS vo Švajčiarsku je voľné miesto už iba v útoku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 15. mája (TASR) - Na súpiske slovenského tímu pre hokejové MS vo Švajčiarsku je voľné miesto už iba v útoku. Trénerský štáb na čele s Vladimírom Országhom ho necháva pre Juraja Slafkovského, ktorého možný príchod sa však vzdialil po tom, čo Montreal v noci na piatok zdolal Buffalo 6:3 a 2. kole play off NHL vedie 3:2 na zápasy. Kormidelník slovenskej reprezentácie pripomenul pred duelom s Nórskom dôležitosť špeciálnych formácií.
Országhovi zverenci absolvovali v piatok intenzívny 60-minútový tréning so špecifickým zameraním. „Včera (štvrtok) sme nacvičovali presilovky, dnes oslabenie. Išlo nám aj o to, aby sa hráči zžili s klziskom. Zamerali sme sa na veci, ktoré by nám mohli pomôcť v zápase s Nórskom,“ poznamenal Országh.
Podľa neho budú Nóri podobný súper ako Dánsko, s ktorým Slováci v závere prípravy odohrali dva zápasy. V prvom prehrali 0:3, následne triumfovali 4:2. „Nóri hrajú podobne ako Dáni, skoro až identicky. Majú fyzické mužstvo, ktoré hrá priamočiaro, rýchlo otáča hru a tlačí sa do bránky. Veľmi dôležité budú špeciálne tímy,“ konštatoval Országh.
Na súpiske slovenského tímu figurujú všetci traja brankári a ôsmi obrancovia, ktorí sú s mužstvom vo Fribourgu. Trénerský štáb už drží voľné miesto iba pre Juraja Slafkovského pre prípad, že by Montreal v 2. kole play off NHL prehral s Buffalom. „Z obrancov už nikto nie je v hre, preto sú na súpiske napísaní všetci. Zadné dvierka si nechávame už len v útoku,“ uviedol Országh.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
Országhovi zverenci absolvovali v piatok intenzívny 60-minútový tréning so špecifickým zameraním. „Včera (štvrtok) sme nacvičovali presilovky, dnes oslabenie. Išlo nám aj o to, aby sa hráči zžili s klziskom. Zamerali sme sa na veci, ktoré by nám mohli pomôcť v zápase s Nórskom,“ poznamenal Országh.
Podľa neho budú Nóri podobný súper ako Dánsko, s ktorým Slováci v závere prípravy odohrali dva zápasy. V prvom prehrali 0:3, následne triumfovali 4:2. „Nóri hrajú podobne ako Dáni, skoro až identicky. Majú fyzické mužstvo, ktoré hrá priamočiaro, rýchlo otáča hru a tlačí sa do bránky. Veľmi dôležité budú špeciálne tímy,“ konštatoval Országh.
Na súpiske slovenského tímu figurujú všetci traja brankári a ôsmi obrancovia, ktorí sú s mužstvom vo Fribourgu. Trénerský štáb už drží voľné miesto iba pre Juraja Slafkovského pre prípad, že by Montreal v 2. kole play off NHL prehral s Buffalom. „Z obrancov už nikto nie je v hre, preto sú na súpiske napísaní všetci. Zadné dvierka si nechávame už len v útoku,“ uviedol Országh.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/