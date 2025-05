Országh sa spolieha na omladený tím: Mužstvo, ktorému verím

Bratislava 6. mája (TASR) - Vladimír Országh absolvuje v pozícii hlavného trénera slovenskej hokejovej reprezentácie prvú vrcholnú akciu. Štyridsaťsedemročný kouč na začiatku apríla nahradil na poste Kanaďana Craiga Ramsayho, ktorého vyradil z hry zápal pľúc a povedie Slovensko na MS vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu (9.-25. mája). K dispozícii nebude mať niekoľko kvalitných hráčov z Európy i NHL, no šancu zažiariť na svetovom šampionáte dostanú talentovaní mladíci a hlavný kormidelník podľa vlastných slov tímu verí.



Országh pričuchol k reprezentačnému hokeju po siedmich rokoch. Naposledy stál na striedačke národného tímu v roku 2018 na dvoch vrcholných podujatiach. Najskôr vo februári na ZOH v Pjongčangu, o tri mesiace neskôr na svetovom šampionáte v Kodani, v oboch prípadoch po boku Ramsayho. Sedemdesiatštyriročného Kanaďana na siedme MS nepustili zdravotné ťažkosti a od 1. apríla prebral mužstvo Országh. Najskôr iba dočasne, neskôr dostal dôveru viesť A-tím aj v Štokholme. „Ja som bol stotožnený so svojou funkciou. Najprv to malo byť na dva týždne, potom na mesiac, následne aj na MS. Bol som pripravený na všetko a nachystaný odviesť čo najlepšiu prácu, aby boli chalani nachystaní či už Craig príde, alebo nie. Išiel som týždeň po týždni. Myslím si, že sa odviedol kus dobrej roboty. Ideme na MS a všetci sa tešíme, ale vieme, že to bude náročné,“ uviedol Országh, ktorý bol v realizačnom tíme aj na MS v rokoch 2014 a 2015, keď plnil rolu asistenta trénera Čechovi Vladimírovi Vůjtekovi. Ako hráč sa zúčastnil Országh piatich šampionátov vrátane toho z roku 2002, na ktorom Slováci získali zlato vo švédskom Göteborgu.



Slovensko prevzal v záverečnom bloku prípravy pred dvojzápasom vo Švajčiarsku. Postupne slovenský výber preverili v dvojzápasoch aj Česi, Nemci a Francúzi s konečnou bilanciou tri víťazstvá a päť prehier. Slovákom sa vydarila najmä generálka, v ktorej deklasovali Francúzsko 8:1. „Som rád, že sme trochu ukázali našu ofenzívnu silu, na druhej strane dúfam, že sme si niečo pošetrili aj na MS,“ reagoval Országh na gólostroj proti francúzskemu výberu, s ktorým sa Slováci stretnú aj v štokholmskej A-skupine. Országh následne zhodnotil aj celý záverečný blok prípravy: „Myslím si, že príprava bola fajn. Postupne sme sa do toho dostávali a naše výkony sa zlepšovali. Treba uznať, že proti Čechom to bol najťažší dvojzápas. Prvý nevyšiel, v tom druhom sme sa zlepšili, čo bolo pre nás podstatné. Malo to stúpajúcu tendenciu, ale stále je to príprava a je za nami. To najdôležitejšie odštartuje v piatok.“



Postupne pribúdali ospravedlnenky, keď vypadli stálice v podobe útočníkov Libora Hudáčka, Mareka Hrivíka, Petra Cehlárika či obrancu Petra Čerešňáka. Priaznivo sa nevyprofilovala v závere ani situácia s NHL hráčmi. Pre rôzne dôvody neposilnia výber Juraj Slafkovský, Tomáš Tatar, Šimon Nemec ani Erik Černák. Naopak, šancu dostanú „mladé pušky“. Premiérový šampionát čaká Dalibora Dvorského aj Samuela Honzeka. Energiu do tímu prinesie 20-ročný Adam Sýkora, ktorý v generálke zaznamenal najrýchlejší hetrik v histórii reprezentácie a zúčastní sa na druhých MS. Druhý šampionát čaká aj útočníka Martina Chromiaka. Z celého tímu zasiahli do NHL v tomto ročníku iba dvaja hráči. Dvorský absolvoval dva zápasy v drese St. Louis Blues bez bodového zápisu, v úvode sezóny si okúsil profiligu na päť duelov aj Honzek za Calgary, no takisto nebodoval. „Ja vždy hovorím, že keď niekto nepríde, nejakí lídri z objektívnych dôvodov, tak sa šanca poskytne niekomu inému a je na ňom, ako sa jej zhostí. Máme mužstvo, ktorému veríme. Hráčov sme si vybrali s najlepšími úmyslami, na základe toho, kto má najlepšiu formu a ako sa nám hodí do zostavy a taktických zámerov. Ideme s chalanmi, ktorým veríme a necháme si voľné nejaké miesto a budeme sledovať vývoj situácie v AHL,“ vyhlásil Országh.



Slovenský tím bude v základnej skupine postupne čeliť domácemu Švédsku, Slovinsku, Rakúsku, Francúzsku, Kanade, Lotyšsku a Fínsku.