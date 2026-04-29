Országh v stredu privítal už aj prvé posily zo zámoria
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh privítal na stredajšom zraze pred ďalšou časťou prípravy na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku už aj posily z NHL. Zo zámoria prišli do kádra útočníci Adam Sýkora z New Yorku Rangers a Martin Pospíšil z Calgary Flames. Ten dorazil aj so svojím bratom Kristiánom, k národnému tímu sa pripojili aj obrancovia Mislav Rosandič, František Gajdoš a Maxim Štrbák.
Slovensko v rámci záverečnej prípravy na MS odohralo doposiaľ štyri zápasy, v ktorých si pripísalo tri prehry. Po súbojoch s Nemeckom opustili káder obrancovia Marek Korenčík a Martin Bodák a útočníci Roman Faith, Marek Valach a Andrej Kukuča. Pred šampionátom ich ešte čakajú dvojzápasy v Bratislave s Lotyšskom (2. a 3. mája) a v Spišskej Novej Vsi s Dánskom (8. a 9. mája).
„Hráči z NHL sú pre tím dosť veľký impulz, tešíme sa na nich. Okrem nich prišiel aj ďalší Pospíšil - Kiko. Je to ofenzívny a fyzický hráč. Myslím si, že keď príde hráč s nejakou reputáciou, či už z NHL, alebo z pohľadu, že môže priniesť body, tak je vítaný,“ povedal na stredajšom zraze hlavný tréner. Sýkora s bratmi Pospíšilovcami by mali v dueloch s Lotyšskom nastúpiť spolu v jednom útoku. „Adam donesie veľa energie, vybojuje súboje a je vynikajúci na oslabeniach, takže bude mať veľmi podobnú úlohu, ako mal počas celej svojej kariéry. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia s ostatnými ofenzívnejšími hráčmi a podľa toho by mohol dostať aj väčšiu rolu. Pospíšilovci by mali tento týždeň hrať spolu s ním. Takže taká v podstate zámorská lajna. Ich poňatie hry je veľmi blízke,“ povedal Országh.
V kádri figurujú aj Peter Cehlárik a Marek Ďaloga, ktorí mali menšie zdravotné problémy. „Obaja sú tu a obaja idú do plnej záťaže. Tieto dva zápasy nám napovedia veľa, čo bude ďalej,“ uviedol tréner, ktorý bude v stredu komunikovať aj s hráčmi z finále českej extraligy, v ktorom v utorok vyhrali Pardubice nad Třincom 4:2 na zápasy. Nevedel však povedať, koľkí z nich by sa mohli zapojiť do prípravy: „Musíme zistiť hlavne ich zdravotný stav a či majú chuť ísť ďalej, pretože sezóna bola dlhá a náročná.“
V hre sú stále aj posily zo zámoria, realizačný tím sleduje vývoj sérii v NHL i nižších zámorských súťažiach. „Uvidíme, ako sa bude vyvíjať nominácia. Vo štvrtok sa k nám pripojí Maxim Štrbák a mal by zasiahnuť minimálne do jedného zápasu s Lotyšskom. Chceme vidieť aj ďalších chalanov z nižších zámorských líg. Martin Chromiak je odskúšaný a nemusíme ho vidieť v príprave a asi by sme na neho aj počkali,“ dodal Országh.
káder SR na tretiu časť prípravy pred MS
brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), František Gajdoš (Litvínov), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Spišská Nová Ves), Maxim Štrbák (Rochester Americans/AHL), Mislav Rosandič (HC Košice)
útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Jakub Minárik, Filip Lukošik (obaja HC Energie Karlovy Vary), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica), Aurel Nauš (HK Poprad), Šimon Petráš (HC Košice), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Kristián Pospíšil (Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL)
