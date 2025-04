Országh vyzdvihol reakciu tímu: Boli sme ďaleko viac na puku

Ostrava 26. apríla (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh vyzdvihol reakciu tímu po prvom prípravnom zápase s Českom. Po štvrtkovej prehre 0:4 boli Slováci v druhom stretnutí v hre o kvalitný výsledok až do konca, no napokon podľahli úradujúcim majstrom sveta v Ostrave-Porube 1:2. Podľa 47-ročného kouča bolo mužstvo ďaleko viac na puku a podalo celoplošne zodpovednejší výkon.



Česi sa síce dostali rovnako ako v prvom zápase do vedenia v závere prvej tretiny zásluhou Filipa Zadinu. Slováci však udržali úroveň svojej hry aj v ďalších častiach a v 37. minúte odpovedal počas presilovej hry Maxim Čajkovič. Dvadsaťštyriročný útočník bol však aj pri rozhodujúcom momente. Chcel pomôcť spoluhráčovi Rayenovi Petrovickému, ktorému nedovolene prihral spadnutú hokejku a Michael Špaček v početnej výhode strelil rozhodujúci gól. „Samozrejme, 'Čajo' tam dal gól, mal veľa dobrých vecí. Je to nejaké poučenie do budúcna. Ak sa to má stáť, nech sa to stane teraz, ako by to malo byť na MS,“ uviedol Országh ku kľúčovému momentu.



Slovenskí hokejisti majú za sebou tretí týždeň záverečného bloku prípravy. V Herisau podľahli domácim Švajčiarom (3:4 pp, 3:5). V Piešťanoch najprv nestačili na Nemcov (2:3), no o deň na to vyhrali 4:0. V Porube prehrali obe stretnutia. „My sme v príprave nehrali proti takému silnému mužstvu, akým boli Česi. Dobre sme zareagovali v druhom zápase, vedeli sme, čo nás čaká. Boli sme blízko k tomu, aby sme uhrali nejaký lepší výsledok. Stále je to však málo. Chceme vyhrávať a posunúť sa dopredu,“ zdôraznil kouč Slovenska a pokračoval: „Treba dať kredit aj súperovi, ktorý nám toho veľa nedovolil. Hrali výborne v defenzíve. Na druhej strane my sme boli zodpovednejší celoplošne, či smerom dozadu, ale aj v strednom pásme. Aj keď sme neboli až toľko nebezpeční v ofenzíve, boli sme nebezpečnejší ako v predchádzajúcom stretnutí. Boli sme ďaleko však viac na puku a aj ich v pásme. Samozrejme, nepúšťali nás do predbrankových priestorov. My sa tam musíme viac pobiť a ísť si po tie puky.“



Slováci tak predĺžili sériu bez triumfu nad Českom. Naposledy sa radovali z víťazstva pred tromi rokmi, keď rovnako v príprave uspeli v Spišskej Novej Vsi 3:1. „Tento dvojzápas bol veľmi náročný. Myslím, že mal vysoké tempo. Mrzí nás, že sme nedokázali vyhrať. Ale ukázalo nám to veľa vecí. Chyby sa stávajú. Chceme sa ich vyvarovať a ak už sa spravia, musíme sa z nich poučiť. Hlavne ich robiť čo najmenej. Máme tím, aký máme. Ja mu verím a myslím si, že každý jeden chalan, čo tu je, robí maximum pre mužstvo. Každý má motiváciu dostať sa na MS,“ uviedol útočník a kapitán tímu Matúš Sukeľ. Dvadsaťdeväťročný center bojuje o účasť na treťom svetovom šampionáte za sebou. V piatok mohol v polovici prvej tretiny otvoriť skóre, keď išiel sám na bránku, ale prestrelil ju. „V prvom súboji sme prehrávali veľa situácií. Snažili sme sa to zlepšiť v druhom a myslím si, že sa nám to podarilo. Aj v obrannom pásme sme mali lepší pohyb. Určite chceme na to nadviazať a musíme pracovať ďalej každý tréning. Ešte máme dve pripravené zápasy, aby sme boli čo najlepší na MS.“



Podľa Országha má každý z tímu šancu zabojovať o miesto: „My momentálne počítame so všetkými. Zariadime sa podľa finálových zápasov, ktorú sú u nás a v Čechách. Ja si myslím, že každý bojuje o miesto a má šancu. Ak sa pozrieme na aktuálnu súpisku, máme v tíme z minulých MS troch útočníkov a štyroch obrancov. Miesta sú otvorené, každý má šancu zabojovať.“ Kormidelník vyzdvihol aj brankárov. Adam Húska dosiahol v prvom stretnutí 36 zákrokov. Patrik Rybár kryl v druhom len 19 striel, ale vyznamenal sa pri niektorých situáciách. „To je pre nás dôležité. Samozrejme, potrebujeme, aby brankári boli naši najlepší hráči v každom stretnutí. To sa v tomto dvojzápase aj potvrdilo.“



Hlavný tréner sa vyjadril aj k nedostatkom. „Na konci tam bol puk, ktorý ležal pri bránkovej čiare. Chýba nám taký inštinkt, aby sme takéto šance, keď sa už do nich dostaneme, využili. Trošku nám chýba aj vyššia kvalita a kreativita v útoku. Aby sme vyhrali súboj jeden na jedného a vytvorili si prečíslenia. Chalani však robia, čo môžu. Treba len ďalej makať a ísť tomu oproti.“



Slováci v závere prípravy absolvujú ešte dve stretnutia proti Francúzsku. Budúci týždeň nastúpia proti tomuto súperovi v piatok (2. mája) a v sobotu (3. mája) vo Zvolene. Po poslednom prípravnom zápase oznámi realizačný tím záverečnú nomináciu na MS vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu.