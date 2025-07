Országh začína novú éru, v hre je však naďalej aj spolupráca s Ramsaym

Na snímke zľava prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan a nový tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh si podávajú ruky počas tlačovej konferencie SZĽH s novým trénerom reprezentácie v Bratislave 23. júla 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 23. júla (TASR) - Asistentom Vladimíra Országha v slovenskej hokejovej reprezentácii bude naďalej Peter Frühauf, ostatné mená sa budú riešiť podľa vývoja. Nový tréner národného tímu o tom informoval na tlačovej konferencii v priestoroch Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Šéf zväzu Miroslav Šatan však uviedol, že doterajší tréner Craig Ramsay bude naďalej súčasťou tímu a mal by pomôcť Slovensku aj na ZOH v Miláne.Országh prevzal národný tím po kanadskom koučovi na najbližšie tri roky. Premiéru však absolvoval už v máji na svetovom šampionáte v Štokholme. Slovákom sa nepodarilo postúpiť do štvrťfinále a obsadili konečné 11. miesto. Ponuka viesť národný tím na MS prišla pre Országha nečakane, keďže Ramsayho zastavil zápal pľúc a SZĽH musel zareagovať. V apríli na zápasy proti Nemecku viedol reprezentáciu iba dočasne, no stav kanadského kouča sa nezlepšil. Sedemdesiatštyriročnému Kanaďanovi vypršala zmluva na konci sezóny.“ povedal Šatan.Spoluprácu s Ramsaym bližšie nešpecifikoval, ale naznačil ako by mohla vyzerať. „Országh prijal ponuku okamžite, berie ju ako veľkú výzvu. „V úlohe asistentov boli v uplynulom období Peter Frühauf, Róbert Petrovický a Ján Pardavý. Ako bude vyzerať zloženie pri Országhovi zatiaľ nie je jasné. Frühauf sa stal trénerom SR do 20 rokov, ďalší dvaja pôsobia ako hlavní tréneri v Čechách.povedal Országh.Zmluva s novým trénerom ja platná na dva roky plus opcia. V roku 2018 Országh ako asistent už s Ramsayom spolupracoval, potom sa stal hlavným trénerom Slovana Bratislava v KHL. Od roku 2020 do 2022 viedol Litvínov a v ďalších dvoch sezónach robil asistenta v Třinci. Počas tohto obdobia získal s tímom dva tituly. Potom sa vrátil do slovenskej extraligy ako hlavný kouč Banskej Bystrice.“ doplnil nový tréner Slovenska.V novej sezóne čakajú hokejistov dva vrcholy. Okrem tradičných MS v máji aj februárové zimné olympijské hry s účasťou hráčov v NHL. „,“ priblížil Országh.Dodal, že sa chystá aj na debatu s Mariánom Studeničom, ktorý chýbal na uplynulých akciách, keďže počas augustovej kvalifikácie na ZOH opustil dobrovoľne tím a odvtedy nedostal pozvánku.Na záver ešte Šatan informoval o akcii, ktorú zväz pripravil pre viacerých hráčov v súvislosti so zlepšením komunikácie.Dodal však, že viacerí hráči sú na dovolenkách, vrátane Juraja Slafkovského.