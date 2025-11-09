< sekcia Šport
Országh zhodnotil turnaj pozitívne: „Zápasy nám veľa ukázali“
Ďalšou previerkou bude pre Slovákov decembrový turnaj Kaufland Cup.
Autor TASR
Landshut 9. novembra (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Vladimír Országh bol po vystúpení na Nemeckom pohári 2025 spokojný. Jeho zverenci zvíťazili v dvoch dueloch, prehrali len raz. Kormidelník SR si teraz počká na dáta a potom si turnaj ešte raz vyhodnotí.
Slováci mali šancu odviezť si z Landshutu víťaznú trofej opäť po roku, ale vo svojom záverečnom zápase na tradičnom turnaji prehrali s domácim Nemeckom 0:3. „Bol to ťažký zápas, začiatok bol poznamenaný vylúčeniami z našej strany, ale oslabenia sme veľmi dobre ubránili a potom sme dostali trošku zbytočný gól. To akoby nás trošku dalo dole, ale chýbala nám sila a nešli nám úplne nohy. Nedokázali sme sa presadiť hlavne v útočnom pásme, tam sme sa nedostávali k odrazeným pukom pred bránku, Nemci tam robili dobrú robotu a hrozili z brejkových situácií. Tým, že išli skoro do vedenia, tak už ťažko sa to potom otáčalo. Oni si to veľmi dobre postrážili a čakali na nejaké kontry, takže, žiaľbohu, nevyšlo to. Ale ja si myslím, že celý ten turnaj môžeme hodnotiť pozitívne a hlavne tie prvé dva zápasy nám veľa ukázali," povedal Országh.
V prvých dvoch zápasoch mali slovenskí reprezentanti výborný úvod, ale v tom treťom po troch fauloch im rýchlo ubúdali sily. „My sme tie oslabenia ubránili, ale na druhej strane nás to stálo dosť síl. Keď niečo takéto ubránime, tak by sme sa od toho mali odraziť a malo by to byť také ´momentum´ pre nás. Lenže sme tam urobili zbytočnú chybu a to ´momentum´ sme stratili. Na niektorých hráčov to bolo veľa, my sme druhý zápas za sebou hrali na šiestich obrancov a hlavne tam to bolo vidno. Robili sme veľa nevynútených chýb, kde nás potom súper trestal svojou aktivitu a svojím pohybom,“ dodal kormidelník SR.
Celkovo však turnaj zhodnotil pozitívne: „Vyšiel viacerým hráčom. To, čo sme chceli vidieť, to sme videli a treba povedať, že turnaj mal naozaj veľkú kvalitu. Každý tím tu mal hráčov, s ktorými počítajú buď na MS, alebo na olympiádu, takže ja som rád, že sa aj nám podarilo zložiť skúsené mužstvo. Niektorých hráčov som videl prvýkrát a niektorí už boli odskúšaní. To, čo sme hľadali, nejaké dvojičky a trojičky, to nám určite niečo napovie. Samozrejme, ešte príde k detailnej analýze všetkých zápasov a všetkých hráčov.“
Ďalšou previerkou bude pre Slovákov decembrový turnaj Kaufland Cup. „Niektorí hráči, ktorí sú v našich plánoch, alebo majú šancu dostať sa na olympiádu, tak radi by sme ich videli. Pokiaľ budú zdraví a budú môcť prísť. S niektorými sa uvidíme určite zasa a chceli by sme ich doplniť o hráčov, ktorých sme ešte nevideli v tejto sezóne,“ dodal Országh.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák wr/
