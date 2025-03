Országh zostáva na striedačke B. Bystrice

Banská Bystrica 31. marca (TASR) - Tréner Vladimír Országh povedie hokejistov HC MONACObet Banská Bystrica aj nasledujúcej sezóne 2025/2026. Vedenie extraligového klubu sa s ním dohodlo na pokračovaní spolupráce. Pod Urpínom pokračuje aj generálny manažér športovej časti Ľuboš Pisár, ktorý zostane vo funkcii ďalšie dva roky.



„Tréner Országh povedie lavičku nášho tímu aj v nasledujúcej sezóne. Tento krok je súčasťou našej kontinuálnej stratégie, ktorá smeruje k dlhodobému a stabilnému rozvoju klubu,“ informovali „barani“ na svojej oficiálnej webstránke.



Banská Bystrica obsadila v základnej časti Tipos extraligy 2024/2025 piate miesto. V play off vypadla vo štvrťfinále, keď sériu so Žilinou prehrala 1:4 na zápasy. „Ak by som mal zhrnúť sezónu v základnej časti, cieľ sme splnili, ale v play off sme chceli ísť ďalej, dosiahnuť viac, takže sme sklamaní z konečného výsledku. Na druhej strane sa veľmi teším, že môžem pokračovať na lavičke Banskej Bystrice. Niečo sme tu začali a chceme v tom pokračovať. Pozitívom je určite aj fakt, že minulú sezónu sme skladali mužstvo dá sa povedať od začiatku, avšak teraz minimálne polovica chalanov ostáva. Je to fajn, mám ich zmapovaných, ako hovorím niečo sme tu naštartovali a chceme v tom pokračovať,“ uviedol Országh.



„Som naozaj rád, že tu ostávam, budem doma s rodinou a celkovo sa budeme snažiť náš klub posúvať vpred. Myslím si, že to bola kvalitná spolupráca aj s vedením, organizácia sa za posledný rok stabilizovala a vytvorili sa slušné podmienky, na to aby klub mohol ďalej rásť a dúfam, že sa nám spoločnými silami podarí napredovať. Tieto dni si stále vyhodnocujeme sezónu, čo vyšlo čo nevyšlo a s kondičným trénerom pracujeme na pripravovaní letnej prípravy. Trošku si oddýchneme a ideme ďalej do práce,“ dodal 47-ročný kormidelník.



V klube pokračuje aj generálny manažér športovej časti. „Chcem sa poďakovať za prejavenú dôveru. Som rád, že môžem pokračovať v spolupráci s kvalitnými ľuďmi. Verím, že sme na správnej ceste, a že sa budeme aj naďalej zlepšovať a prinášať ľuďom radosť z hokeja,“ povedal Pisár.



Klub takisto informoval, že zo súčasného kádra zostávajú v kádri hráči Eugen Rabčan, Roman Faith, Andrej Kukuča, David Šoltés, Vojtech Zeleňák, Chris Michalčin, Boris Česánek, Lukáš Kozák a Lukáš Tomka. „S ďalšími hráčmi prebiehajú rokovania, alebo sú už podpísaní a budú oznámení čoskoro,“ dodal banskobystrický klub.