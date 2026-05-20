Országha mrzel stratený bod: Zbytočné fauly dali Slovincom šancu
Slováci viedli v zápase 1:0, 2:1 aj 4:2, no napokon museli o víťazstve rozhodnúť až v nájazdoch.
Autor TASR
Fribourg 20. mája (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh pochválil svojich zverencov za výkon, ktorý predviedli najmä v prvých dvoch tretinách utorňajšieho zápasu proti Slovinsku. Vo svojom treťom vystúpení na MS vo Fribourgu napokon zvíťazili 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch, pričom iba 31 sekúnd ich delilo od plného bodového zisku.
Slováci viedli v zápase 1:0, 2:1 aj 4:2, no napokon museli o víťazstve rozhodnúť až v nájazdoch. „Dve tretiny sme hrali výborný hokej. Vtedy sme mali odskočiť na väčší gólový rozdiel. Naše zbytočné fauly dali Slovincom šancu byť v hre a využili to v 3. tretine. Vtedy už nemali čo stratiť, zvýšili obrátky a potrestali nás. My sme aj po 2. tretine chceli hrať rovnako ako dovtedy. Slovinci hrali veľmi podobne ako proti Čechom (zvíťazili 3:2 pp, pozn.). Dve tretiny sa držali zubami-nechtami, potom vycítili šancu a padlo im to. Samozrejme, že je určitá frustrácia na našej strane, keďže sme stratili bod, no vždy sa počíta víťazstvo. Naďalej máme všetko vo vlastných rukách,“ poznamenal Országh.
Slovenský tím viedol po dvoch tretinách 4:3 a keď sa zdalo, že naplno zaboduje aj v treťom dueli, prišla hra Slovincov bez brankára. V nej sa usadili v útočnom pásme a v čase 59:29 vyrovnal bývalý hráč Slovana Rok Tičar. Po zápase ho vyhlásili za najlepšieho hráča Slovincov, k dvom gólom a asistencii neskôr pridal aj úspešný samostatný nájazd. Tréner Országh ocenil výkon slovenského mužstva v prvých dvoch tretinách: „Za tie musím hráčov pochváliť. Slovincov sme nepustili k tlaku, do druhej prestávky nemali prakticky nič. Žiaľ, taký je hokej.“
Zaujímavosťou je, že oba tímy sa ešte v prvej tretine dostali k dvom presilovkám o dvoch hráčov. Slovenskí hráči vo svojej nezvýšili náskok 1:0, Slovinci neskôr potrestali dvojnásobné vylúčenie gólom na 1:1. V stretnutí využili dve početné výhody. „Naše fauly väčšinou vyplynuli z prehnanej snahy, nebolo tam nič zákerné. Boli tam nejaké zákroky, ktorým sa dalo vyhnúť. Musíme sa z toho poučiť,“ konštatoval 48-ročný kouč.
Slovenský tím má po troch zápasoch osem bodov a reálnu šancu na postup do štvrťfinále. „Pred turnajom by sme určite brali tri víťazstvá z úvodných troch zápasov, hoci dnes nám jeden bod ušiel pomedzi prsty. Aj to patrí k vývoju mužstva. Je stále mladé a v žiadnom zo zápasov sa nevyhlo určitým výpadkom. Tých sa musíme vyvarovať,“ uzavrel Országh.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
