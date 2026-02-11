< sekcia Šport
Országha potešil celý tím: Krôčik k niečomu, kam sa chceme dostať
Slovenskí hokejisti ukončili negatívnu sériu prehier proti Fínsku na veľkých turnajoch a na ZOH 2026 v Miláne si pripísali prvý triumf.
Miláno 11. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti ukončili negatívnu sériu prehier proti Fínsku na veľkých turnajoch a na ZOH 2026 v Miláne si pripísali prvý triumf. Predtým severanov zdolali naposledy na MS 2004 v Ostrave. V základnej skupine vtedy zvíťazili 5:2 aj vďaka dvoma gólom Miroslava Šatana, teraz sa blysol dvoma gólmi Juraj Slafkovský. Víťazstvo 4:1 je zatiaľ najväčšie aj pre trénera Vladimíra Országha.
Fíni mali do stredajšieho zápasu od spomínaného duelu na MS a ZOH proti Slovensku bilanciu 15:0. V aréne Santa Giulia však boli lepší len v prvej tretine. „Asi to je moje najväčšie víťazstvo, toto je olympiáda, toto sú hráči z NHL, takže o tom vôbec niet pochýb,“ uviedol tréner SR.
Országh v mixzóne ešte niekoľkokrát ocenil tímový výkon. Vyšlo mu aj nasadenie Lukáša Cingela do zápasu, aj on sa v úlohe trinásteho útočníka postaral o nečakaný triumf Slovákov: „My sme sa rozprávali už predtým, že každý hráč má svoju úlohu a keď potrebujeme niečo udržať, tak tam posielame defenzívnejších hráčov, keď potrebujeme ísť smerom dopredu, tak samozrejme dávame šancu ofenzívnejším hráčom. Každý má to svoje a každý to dnes splnil.“
Výkonom vyčnieval aj brankár Samuel Hlavaj, Fínom zlikvidoval 39 striel: „Samo nám dal šancu zvíťaziť v tomto zápase. Fíni mali veľa striel, ale vyložených šancí mali možno tri-štyri, ktoré on zlikvidoval. My sme hrali dobre okolo brány, nedovolili sme žiadne dorážky, hokejky sme mali v správnych pozíciách, mali sme tam telá, veľa pukov sme zblokovali.“
Výkon Slovákov rástol každou minútou a favoritovi zápasu sa nielen vyrovnali, ale v tretej tretine mali streleckú prevahu. „V druhej tretine sme trošku dlho zbytočne držali puk a strácali sme puky pod tlakom, tam sme to nedostávali von, to sa nám naopak darilo v tretej. Tam sme už Fínom nedovolili tlak. Pre nás je to veľké víťazstvo a je to prvý krôčik k niečomu, k čomu sa chceme dostať. My vieme, že tie najdôležitejšie zápasy ešte len prídu, ale máme mladé mužstvo a ja som rád, že sme dnes ukázali, že môžeme hrať proti každému,“ dodal Országh.
Slovákov čaká druhý zápas na turnaji v piatok proti Taliansku, na tento zápas sa začnú pripravovať zajtra. Na programe majú tréning už doobeda. „Nemôžeme si teraz povedať, že sme zdolali Fínov a teraz zvládneme len tak domácich. Tu nie je slabé mužstvo, takže sa musíme dnes do polnoci potešiť, ale už zajtra musíme rozmýšľať nad tým, ako zdoláme Taliansko. Pretože tých bude hnať plná aréna a určite to nebude jednoduché.“
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
