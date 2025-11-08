< sekcia Šport
Országha potešila organizácia hry: „Zápas sme zvládli veľmi dobre“
V nedeľu môžu Slováci zakončiť vystúpenie na turnaji ďalším víťazstvom a to by znamenalo, že si po roku privezú domov víťaznú trofej.
Autor TASR
Landshut 8. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti majú po roku opäť veľkú šancu odniesť si domov víťaznú trofej z Nemeckého pohára. Po triumfe nad Rakúskom 6:2 sa po veľmi dobrom výkone tešili z výhry 4:1 aj nad Lotyšskom a o tom, či obhája víťaznú trofej, rozhodne ich nedeľný zápas proti Nemecku. Trénera Vladimíra Országha potešilo viacero vecí v hre jeho zverencov.
Prvá je konzistentnosť výkonov v každej tretine. Hoci proti Rakúsku mali Slováci výpadky, v zápase s Lotyšmi hrali kompaktne celých 60 minút. „Páčila sa mi organizácia našej hry. Hlavne v obrannom pásme, tam sme súpera nepúšťali do nebezpečných situácií a keď niečo bolo, Eugen Rabčan to chytil. Myslím si, že sme ten zápas zvládli veľmi dobre a som rád, že máme všetko vo svojich rukách a môžeme si zahrať o víťazstvo na turnaji,“ povedal kormidelník SR.
Veľmi dobrú formu ukazuje Matúš Sukeľ, dvadsaťdeväťročný útočník dal na turnaji už päť gólov a najmä jeho spolupráca so Samuelom Takáčom a Oliverom Okuliarom je výborná. „Som rád, že sa im darí. Matúš je chalan, ktorý si to odmaká na obidvoch stranách ihriska a málokedy býva odmenený gólmi. Teraz mu to padá, čo je výborné, ´Taki´ mu to tam dáva a Oliver tiež. Ako trojka si veľmi sadli. Sme radi za chalanov, že majú nejaké dobré osobné štatistiky, ale pre nás je dôležité to, že ten útok hrá dobre, kvalitne a s tým prichádza aj víťazstvo,“ uviedol Országh.
Darí sa aj ostatným a je zrejmé, že boj o miesta na ZOH bude ešte veľmi tvrdý. „Chalani vedia, čo potrebujú robiť a cítia, že je v mužstve výborná konkurencia. Každý deň idú na doraz, sú nachystaní, majú chuť, hrajú olympiádu, takže nejak extra ich netreba motivovať,“ zhrnul tréner.
Pochválil aj disciplínu, Slováci sa na turnaji vyvarujú zbytočných faulov. „Na to chceme veľmi dbať. Chceme byť aktívni, agresívni, ale samozrejme disciplinovaní, lebo dnes presilovky a oslabovky rozhodujú zápasy. Zatiaľ sme nemali nejaké zbytočné fauly, čo ma veľmi teší,“ uviedol.
Nepotešilo ho však zranenie Matúša Hlaváča, ten v premiére za národný tím nedohral zápas: „Mrzí ma to, pretože mal výbornú prvú tretinu a bolo ho tam vidieť. Ale má zranenie, ktoré mu asi podľa najnovších informácií znemožní pokračovať v turnaji.“
Dve asistencie si v zápase pripísal Samuel Takáč, celkovo ich má na konte už päť. Proti Lotyšom mohol skórovať v oslabení, ale v nájazde svoj blafák s otočkou nepremenil. „Toto zakončenie som už predviedol aj v lige, ale bolo to z opačnej strany. Vtedy som to vyskúšal a povedal som si, že keď pôjdem z opačnej strany, tak to skúsim takto na bekhend. Znova mi chýbalo možno nejakých päť centimetrov, aby som ešte potiahol brankára, ale po tej oslabovke som nemal veľa síl. Ale skúsil som to aj tak, bohužiaľ to tam nepadlo,“ povedal.
V nedeľu môžu Slováci zakončiť vystúpenie na turnaji ďalším víťazstvom a to by znamenalo, že si po roku privezú domov víťaznú trofej. „Musíme to potvrdiť. Proti Lotyšom sme vlastne celý zápas hrali koncentrovanie, nebol tam nejaký výpadok. V obrannom páse sme im nedali skoro nič, nemali žiadne vážne situácie, čiže výkon bol veľmi dobrý,“ uzavrel Takáč.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/ wr ny
