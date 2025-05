Országha tešil úvod a mrzelo poľavenie: Chýbal inštinkt zabijaka

Štokholm 11. mája (TASR) - Slovenská reprezentácia zvládla dôležitý súboj so Slovinskom a na hokejových majstrovstvách sveta v Štokholme získala svoje prvé tri body. Mužstvo trénera Vladimíra Országha zdolalo outsidera A-skupiny 3:1. Pozitívom bola absolútna dominancia v prvej polovici zápasu, negatívom zasa poľavenie v druhej časti duelu.



Slováci kontrolovali zápas 40 minút. Za víťazstvom ich nasmeroval prvým gólom na turnaji Sebastián Čederle, ktorý si po aktívnom forčekingu Adama Sýkoru vychutnal bekhendovým blafákom slovinského brankára Matiju Pintariča. Už o 66 sekúnd neskôr pridal druhý aj útočník Pavol Regenda, ktorý do dejiska šampionátu priletel len v sobotu popoludní a duel absolvoval bez tréningu. „Myslím si, že prvé dve tretiny sme hrali veľmi dobre. Mali sme aj výborný vstup do zápasu, rýchlo sme viedli 2:0. Trochu nám chýbal inštinkt zabijaka, aby sme rozhodli už skôr. Za 40 minút sme súpera k ničomu vážnejšiemu nepustili,“ uviedol Országh po stretnutí v mixzóne.



V polovici zápasu svietilo na konte Slovenska 30 striel, v ďalšom priebehu výrazne poľavili a vyslali iba deväť. „V tretej tretine už prišlo zbytočné poľavenie, začali sme vymýšľať a mali sme len päť striel. Slovincov sme postavili na nohy presilovkou 5 na 3. Potom urobil Samo Hlavaj kľúčové zákroky a my sme to zvládli. Zbytočne sme si skomplikovali situáciu v zápase, ktorý sme mali pevne v rukách,“ pokračoval Országh.



Štyridsaťsedemročný kouč urobil pred duelom niekoľko zmien v zostave. Výmena nastala na krídle prvého a druhého útoku, kde si vymenili miesta Sýkora a Samuel Honzek. Na to, či táto rošáda pomohla, nedokázal Országh bezprostredne odpovedať. „Ťažko povedať, pretože sa hralo veľa presiloviek, bolo veľa vylúčení. Formácie toho veľa spolu nehrali a často doskakoval niekto iný. Uvidíme, čo nám povedia ďalšie zápasy,“ povedal slovenský kormidelník, ktorý cítil prínos Regendu, ktorý napriek únave nastúpil hneď pri prvej možnej príležitosti: „Palo je fyzický hráč a trochu nám v našom mužstve chýba práve fyzický fond. Sme radi, že prišiel a hneď nastúpil. Bolo ho tam cítiť.“



Slováci hrali proti Slovincom takpovediac o všetko. Prípadné zaváhanie by výrazne znížilo ich šance na postup do štvrťfinále. Hľadať motiváciu po prehre so Švédskom nebolo potrebné: „Chalani si uvedomovali, aký je dôležitý tento zápas. Nielen do tabuľky, ale aj pre psychickú pohodu. Potrebovali sme vyhrať a ísť ďalej. Viac-menej to bola klasická príprava na zápas. Ukázali sme hráčom v čom sú Slovinci nebezpeční. Nebolo potrebné ich nejak extra motivovať.“



Slovenský výber síce držal puk na hokejkách, napriek tomu svietilo na jeho konte až päť vylúčení. „Nemalo by sa to stávať. Treba však povedať, že rozhodcovia nastavili trochu prísnejší meter, ako v minulom zápase. Musíme si na to dávať pozor, lebo tieto herné činnosti rozhodujú. Niektoré fauly boli zbytočné, musíme si to prejsť a byť disciplinovanejší,“ uvedomuje si šéf slovenskej striedačky.



Na regeneráciu pred tretím súbojom proti Rakúsku (pondelok o 16.20 h) zostáva necelých 24 hodín. Rakúšania navyše budú hladní po bodoch, ktoré nezískali proti topfavoritom z Fínska ani Švédska. V oboch dueloch pritom po nich siahali, najmä proti „Tre Kronor“, nad ktorými viedli dve a pol minúty pred koncom. „Čaká nás veľmi ťažký duel. Rakúšania hrajú veľmi fyzický hokej. Už minulý rok mali výborný šampionát, keď zdolali Fínov a remizovali s Kanadou. Teraz mohli mať Rakúšania na konte už štyri body,“ uzavrel Országh.







/vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/