< sekcia Šport
Országha tešil zlepšený výkon i šesťbodový víkend: S pokorou ďalej
Jeho zverenci mali za sebou úspešný vstup do turnaja, keď zdolali Nórsko 2:1.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 17. mája (TASR) - Podľa trénera Vladimíra Országha spravili slovenskí hokejisti víťazstvom nad Talianskom 4:1 krok k tomu, aby sa dostali tam, kde chcú byť. V úvode šampionátu si dvoma trojbodovými víťazstvami zvýšili sebavedomie, ktoré sa im zíde už v najbližšom zápase proti Slovinsku. „Štart do turnaja je vždy dôležitý. Vedeli sme, že potrebujeme zvládnuť už prvé dva zápasy, a to sa podarilo. S pokorou ideme ďalej,“ poznamenal Országh po nedeľňajšom triumfe nad Talianskom.
Jeho zverenci mali za sebou úspešný vstup do turnaja, keď zdolali Nórsko 2:1. Druhý duel vyznel pre Slovákov ešte lepšie nielen výsledkovo, ale aj herne. „Chceme sa zlepšovať od zápasu k zápasu. Po prvom zápase sme si ukázali nejaké veci, ktoré bolo treba zlepšiť. Dnes sme už lepšie manažovali puk a nezbavovali sa ho. Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas, kontrolovali sme ho. Veľmi dôležitý bol gól na 2:0 v závere 2. tretiny. Gól na 3:0 nám potom dodal istotu,“ uviedol Országh.
Pred zápasom musel vyriešiť nečakanú komplikáciu na brankárskom poste. Spoločne s kolegami z trénerského štábu chceli aj proti Taliansku nominovať Samuela Hlavaja, ktorý bol výrazná opora proti Nórsku, no ten hlásil v sobotu večer zdravotné problémy. Adam Gajan, ktorý bol dovtedy v pozícii brankárskej dvojky, sa až v sobotu doobeda dozvedel, že pôjde do bránky. Podľa Országha sa aj on prezentoval sebaistým výkonom, ktorému pomohol tímu. Svedčí o tom aj jeho 95,8-percentná úspešnosť zákrokov.
Zmena nastala aj v zložení prvého a druhého útoku. Svoje pozície si vymenili Martin Faško-Rudáš a Oliver Okuliar. Obaja sa zapísali do kanadského bodovania, druhý menovaný v 55. minúte využil presilovku a prvým gólom na MS upravil a konečných 4:1. „Druhá formácia ožila príchodom Okuliara. Turnaj je dlhý, uvidíme, ako sa vyvinie a či budú potrebné ešte ďalšie zmeny. Pred ďalším zápasom možno k jednej dôjde,“ naznačil Országh.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
Jeho zverenci mali za sebou úspešný vstup do turnaja, keď zdolali Nórsko 2:1. Druhý duel vyznel pre Slovákov ešte lepšie nielen výsledkovo, ale aj herne. „Chceme sa zlepšovať od zápasu k zápasu. Po prvom zápase sme si ukázali nejaké veci, ktoré bolo treba zlepšiť. Dnes sme už lepšie manažovali puk a nezbavovali sa ho. Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas, kontrolovali sme ho. Veľmi dôležitý bol gól na 2:0 v závere 2. tretiny. Gól na 3:0 nám potom dodal istotu,“ uviedol Országh.
Pred zápasom musel vyriešiť nečakanú komplikáciu na brankárskom poste. Spoločne s kolegami z trénerského štábu chceli aj proti Taliansku nominovať Samuela Hlavaja, ktorý bol výrazná opora proti Nórsku, no ten hlásil v sobotu večer zdravotné problémy. Adam Gajan, ktorý bol dovtedy v pozícii brankárskej dvojky, sa až v sobotu doobeda dozvedel, že pôjde do bránky. Podľa Országha sa aj on prezentoval sebaistým výkonom, ktorému pomohol tímu. Svedčí o tom aj jeho 95,8-percentná úspešnosť zákrokov.
Zmena nastala aj v zložení prvého a druhého útoku. Svoje pozície si vymenili Martin Faško-Rudáš a Oliver Okuliar. Obaja sa zapísali do kanadského bodovania, druhý menovaný v 55. minúte využil presilovku a prvým gólom na MS upravil a konečných 4:1. „Druhá formácia ožila príchodom Okuliara. Turnaj je dlhý, uvidíme, ako sa vyvinie a či budú potrebné ešte ďalšie zmeny. Pred ďalším zápasom možno k jednej dôjde,“ naznačil Országh.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /