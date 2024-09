Országhov víťazný návrat do Banskej Bystrice

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) – Návrat Vladimíra Országha na banskobystrickú striedačku po šiestich rokoch mal víťazný nádych. Jeho zverenci v prvom kole hokejovej Tipos extraligy zdolali na svojom ľade Spišskú Novú Ves 4:3 po predĺžení a získali dva body. Rozhodli o nich až v poslednej minúte nadstaveného času po góle obrancu Borisa Žabku.



"My sme vďační za toto víťazstvo. Lige bude vyrovnaná, každý bod sa bude počítať. Vyhrali sme proti kvalitnému tímu, ktorý dobre korčuľoval. Mali sme solídny začiatok, prvá tretina bola v poriadku. Druhá však bola veľmi zlá z našej strany, prehrávali sme súboje, súper prevzal iniciatívu. Dostali sme gól na 2:3 a úplne sme spanikárili. Mali sme tam zrazu diery. Stredné dejstvo hodnotím negatívne. Pozitívne však hodnotím návrat do zápasu v tretej tretine. V nej sme už začali šliapať, vytvárať na hostí tlak. Sme radi, že sa nám podarilo vyrovnať. V predĺžení mali najprv Spišiaci situáciu dvaja na jedného, vyriešil to náš brankár a dal nám šancu na víťazstvo. Následne sme dali gól z protiútoku na 4:3. V zápase bolo veľa dobrých vecí, na ktorých môžeme stavať, ale takisto tam bolo aj veľa chýb, ktoré musíme odstrániť, ak chceme byť úspešní v ďalších zápasoch,“ hodnotil duel banskobystrický kouč Vladimír Országh, ktorý neprežíval príliš emotívne svoj extraligový návrat do materského klubu po dlhých šiestich rokoch, keď získal s tímom majstrovský titul. K tomuto momentu ešte dodal: „Mne to až tak veľmi nedochádzalo. Pre mňa je to práca, zápas, na ktorý sa musím sústrediť a pripraviť naň mužstvo. Akonáhle vstúpim na striedačku, tak vníma iba to, čo sa deje pred mnou. Nejaké kulisy nevnímam skoro vôbec, takže sa ospravedlňujem ľuďom na štadióne. Niekedy je to na škodu, inokedy dobré. Avšak užíval som si to. Som rád, že sme vyhrali, potešili divákov a že máme extra bod po súboji so silným súperom.“



Spišiaci v zápase dva krát prehrávali, ale napokon duel v druhej tretiny otočili z 2:1 na 2:3. O vedenie však v druhej tretine prišli a v predĺžení pykali po nevyužitej šance z brejku domáceho celku. „Čakali sme ťažký zápas v Banskej Bystrici, je tu malé ihrisko, pripravovali sme na to, lebo je to rozdiel oproti nášmu veľkému klzisku v Spišskej. Takže sme boli na to pripravení, vedeli sme, že domáci na nás vybehnú, čo sa aj stalo v prvej tretine. Zareagovali sme na to našimi gólmi, ustáli sme prvú tretinu výsledkom 2:2 a v druhej sme hrali dobrý hokej. Išli sme do vedenia, ktoré sme si v tretej tretine neustrážili. Išlo to teda do predĺženia a v ňom to dopadlo tak ako to dopadlo,“ hodnotil duel útočník Sp. N. Vsi Patrik Števuliak, ktorý strelil už v prvej tretine dva góly. Spokojný však s osobným zápisom nebol, keď stroho poznamenal: „Spokojný by som bol s tromi bodmi alebo s dvomi za víťazstvo. Bohužiaľ máme jeden, no i ten sa počíta.“