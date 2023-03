Ortliebová vyhrala super-G, profitovala z meniacich sa podmienok

Kvitfjell 5. marca (TASR) - Rakúska lyžiarka Nina Ortliebová sa stala víťazkou nedeľného super-G Svetového pohára. V nórskom Kvitfjelli využila s vyšším štartovým číslom 31 meniace sa podmienky a slávila svoj druhý triumf v prestížnom seriáli. Úspech rakúskych farieb zvýraznila druhá Stephanie Venierová, ktorá zaostala o 12 stotín sekundy, tretia skončila ich krajanka Franziska Gritschová (+0,38). Na čele priebežnej klasifikácie disciplíny zostala Talianka Elena Curtoniová, ktorá obsadila v nedeľu 12. miesto (+1,14).



Súťaž výrazne ovplyvnili meniace sa podmienky, najmä sneženie, a dve dlhšie prerušenia po pádoch pretekárok. Využili to lyžiarky so štartovými číslami na širšom pomedzí 30-ky, ktoré zaplnili pódium a prešpikoval prvú desiatku. V hornej pasáži, kde bol polminúty číry zjazd, získavali na priebežne vedúcu favoritku Sofiu Goggiovú 1-1,5 sekundy a dole v náročných superobrovských zákrutách zase výrazne strácali, ale piatim pretekárkam to stačilo na výrazný prienik. Najlepšie počas pauzy prevoskoval sklznice rakúsky tím. Goggiovú najprv predbehla Gritschová (č. 26), potom sa do čela dostala Venierová (29) a napokon najlepší čas zajazdila Ortliebová (31). Do prvej desiatky sa dostala ešte aj piata Nemka Emma Aicherová (33) a desiata Stephanie Jenalová zo Švajčiarska (39). Už istá víťazka veľkého glóbusu Američanka Mikaela Shiffrinová skončila na 7. mieste (+0,98).



O držiteľke malej gule za super-G stále nie je rozhodnuté. Curtoniová pred finálovou súťažou v Andorre vedie priebežné poradie o 19 bodov pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou, šancu na sezónny titul za disciplínu stále majú aj Rakúšanka Cornelia Hütterová, Nórka Ragnhild Mowinckelová a Talianka Federica Brignoneová.



Slovensko nemalo v Kvitfjelli zastúpenie. Petra Vlhová podujatie v Nórsku vynechala, koncentruje sa na technické disciplíny v Aare (10.-11. marca) a na následné finále SP v Soldeu (15.-19. marca).