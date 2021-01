Osaková aj Nadal túžia štartovať na olympijských hrách v Tokiu

Melbourne 31. januára (TASR) - Japonská senzácia Naomi Osaková, ako aj skúsení tenisti Novak Djokovič a Rafael Nadal by sa radi predstavili na odložených olympijských hrách v Tokiu. Všetci však uviedli, že sa budú riadiť pokynmi expertov.



Organizátori hier, rovnako ako Medzinárodný olympijský výbor (MOV), stále veria, že olympiáda bude bezpečná, hoci situácia s koronavírusom stále nie je pod kontrolou. Prezident MOV Thomas Bach nedávno opätovne odmietol špekulácie o možnom zrušení hier, ktoré sa v Tokiu majú začať 23. júla.



Trojnásobnú grandslamovú víťazku Osakovú nepotešil výsledok ankety, v ktorej sa 80 percent Japoncov vyjadrilo, aby pre pandémiu olympiáda nebola. Veľká časť krajiny je momentálne v "červených číslach" a hranice Japonska sú zavreté pre väčšinu cudzincov. "Mám obavu o bezpečnosť ľudí, tá musí byť na prvom mieste. Na domácej olympiáde chcem hrať, pokojne zostanem v izbe aj dva týždne, aby som mohla v Tokiu štartovať," povedala podľa agentúry AFP 23-ročná Osaková, ktorá žije na Floride.



Podobne to vníma aj svetová dvojka mužského rebríčka Nadal. "Hrať na olympiáde je túžba každého športovca, ale hlavné slovo musia mať experti na zdravie. Musíme ich počúvať a riadiť sa ich pokynmi," povedal Španiel. Povinná karanténa môže výrazne zasiahnuť do kalendára hráčov na okruhu ATP. "Skombinovať turnaje a povinnú 15 dňovú karanténu pred Tokiom bude náročné. V kalendári príde k úpravám," dodal olympijský víťaz z roku 2008 v Pekingu.



Líder renkingu ATP Djokovič sa predstavil na troch OH, v Pekingu získal bronz. "Mám v pláne štartovať v Tokiu a dúfam, že sa olympiáda uskutoční. Zíde sa tam veľké množstvo ľudí, oveľa viac ako na tenisovom turnaji, ale to už bude na organizátoroch, aby to zvládli," povedal srbský tenista.