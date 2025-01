Osaková bude po zranení pripravená v hrať v Melbourne

Melbourne 10. januára (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková bude napriek minulotýždňovému zraneniu pripravená hrať na Australian Open. Prvý grandslamový turnaj sezóny odštartuje v nedeľu a bývalá svetová jednotka nastúpi v prvom kole proti Caroline Garciovej z Francúzska.



Osaková postúpila minulý týždeň do svojho prvého finále na okruhu WTA po troch rokoch, ale v súboji o titul v Aucklande musela skrečovať duel s Dánkou Clarou Tausonovou po prvom sete pre zranenie brucha. "V tej chvíli to bolo zničujúce a mala som veľké obavy, či budem môcť v Melbourne hrať," uviedla Japonka, ktorá na Australian Open triumfovala v rokoch 2019 a 2021. "Výsledky vyšetrenia magnetickou rezonanciou neboli úplne fantastické, ale zároveň ani zlé. Myslím si, že svoj zápas určite odohrám. Dva dni som trénovala a zdá sa, že to ide dobre."



Dvadsaťsedemročná Osaková sa k tenisu vrátila v januári po materskej pauze, pripomenula agentúra AFP.