Osaková je po dvoch mesiacoch späť na dvorcoch: Ďakujem za povzbudenia

New York 6. novembra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa prvýkrát od vyradenia na US Open objavila na dvorci. Štvornásobná grandslamová šampiónka zavesila na sociálne siete fotografie, ako v tenisovom úbore stojí s raketou na kurte.



"Som ešte trochu 'zhrdzavená', no je to určite skvelý pocit byť späť. Chcela by som sa poďakovať všetkým za milé povzbudenia, ktoré som od vás dostala, veľmi si to cením," napísala Osaková na Twitteri.



Svetová trinástka, ktorá v októbri oslávila 24. narodeniny, sa pred dvoma mesiacmi lúčila s US Open v slzách. Po prehre v 3. kole s kanadskou tínedžerkou Leylah Fernandezovou s plačom vyhlásila, že si dáva od tenisu na chvíľu pauzu. "Po víťazstvách sa necítim štastná, skôr je to o úľave. Po prehrách bývam veľmi smutná. Nemyslím si, že je to normálne. Nechcela som plakať, ale tak to vyšlo. Úprimne, neviem, kedy odohrám ďalší zápas," povedala vtedy Osaková.



Zatiaľ nie je jasné, kedy by sa mohla vrátiť do súťažného diania. Na grandslamovom turnaji Australian Open, ktoré štartuje v Melbourne 17. januára 2021, obhajuje Osaková vlaňajšie prvenstvo, pripomenula agentúra AFP.