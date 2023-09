Osaková plánuje po materskej prestávke štart na Australian Open

New York 7. septembra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková plánuje, že sa po materskej prestávke predstaví na januárovom Australian Open. Štvornásobná grandslamová víťazka naposledy odohrala súťažný zápas vlani v septembri, keď sa predstavila na turnaji v Tokiu. V júli porodila svoje prvé dieťa - dcéru Shai.



Dvadsaťpäťročná Osaková médiám počas US Open priznala, že jej tenis už veľmi chýbal a "opäť sa v nej rozhorel oheň". "Sledovala som zápasy a želala som si, aby som mohla hrať tiež. Teraz som v tejto situácii a som za to vďačná. Svoju dcérku veľmi ľúbim, ale opäť vo mne horí ten oheň," povedala Osaková podľa AFP.



V interview pre ESPN potvrdila, že chce na začiatku budúceho roka štartovať v Melbourne. Australian Open v minulosti dvakrát vyhrala (2019, 2021), ďalšie dva grandslamové tituly získala na US Open (2018 a 2020). Pri svojom návrate na kurty plánuje nabitý program, aby čo najskôr získala stratenú hernú prax: "Rozhodne budem hrať oveľa viac turnajov ako v minulosti. Neviem, na akej úrovni sa vrátim, preto chcem toho odohrať čo najviac," vyhlásila Japonka, ktorá bola pred štyrmi rokmi 25 týždňov na čele svetového rebríčka WTA.



Osaková sa zo súťažnej scény stiahla prvýkrát už v roku 2021 po psychických problémoch na Roland Garros, kde nechcela komunikovať s novinármi. O mentálnom zdraví hovorila spoločne s plaveckou legendou Michaelom Phelpsom aj na stredajšej panelovej diskusii na US Open.