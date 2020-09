Osaková po triumfe ďakovala koučovi Fissettovi, mame i sestre

ženy - dvojhra - finále:



New York 13. septembra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa stala druhýkrát víťazkou ženskej dvojhry na US Open. Vo finále zdolala ako nasadená štvorka Bielorusku Victoriu Azarenkovú 1:6, 6:3, 6:3 a získala tretí grandslamový titul v kariére. Vo Flushing Meadows triumfovala aj v roku 2018, vlani nenašla premožiteľku na Australian Open v Melbourne.Osaková dlho nevedela nájsť recept na skvelú hru Azarenkovej, po neúspešnom prvom sete prehrávala na začiatku druhého 0:2, no vďaka zlepšenej hre sa jej podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. Japonka je historicky prvou trojnásobnou ázijskou grandslamovou šampiónkou. Z New Yorku si odnáša prémiu 3 milióny USD, do rebríčka WTA si pripíše 2000 bodov. V jeho novom vydaní sa posunie na tretie miesto.Azarenková ťahala za kratší koniec aj v treťom finále na US Open. V rokoch 2012 a 2013 nestačila na Američanku Serenu Williamsovú, ktorú v piatok vyradila v semifinále. Tridsaťjedenročná Bieloruska nevyužila šancu srať sa druhou najstaršou trojnásobnou grandslamovou víťazkou po Britke Virginii Wadeovej. Na konte má dva tituly z Australian Open (2012, 2013).Azarenková hneď v úvodnom geme prelomila podanie Osakovej, po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0 a dostala sa na koňa. Bieloruska excelentne servovala, 15-krát za sebou išla cez prvé podanie. Svoje kvality potvrdzovala aj na returne, trikrát zobrala Osakovej servis a prvý set získala jasne vo svoj prospech. Osaková sa nevedela dostať do správneho rytmu, robila priveľa nevynútených chýb.Na začiatku druhého dejstva Azarenková odskočila Osakovej na 2:0. Japonka však bleskovo vyrovnala na 2:2, čo ju výrazne povzbudilo. Zvýšila percentuálna úspešnosť prvého podania a snažila sa hrať loptičky rýchlo po odskoku, čo na Bielorusku platilo. V siedmom i deviatom geme Azarenkovú brejkla a vynútila si tretí set. Osaková pridala na agresivite, v druhom sete zahrala 16 víťazných úderov.Osaková bola v laufe, v rozhodujúcom dejstve za stavu 2:1 po razantnom obojručnom bekhende na čiaru opäť získala Azarenkovej servis a šancu zakončiť tretie grandslamové finále ziskom tretieho titulu už z rúk nepustila. Za stavu 5:3 premenila v poradí druhý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Azarenkovou na 3:1. Obe hráčky mali proti sebe nastúpiť v New Yorku aj vo finále podujatia WTA Western & Southern Open, Osaková však pred rozhodujúcim súbojom odstúpila z turnaja pre problémy so zadným stehenným svalom.Japonka v úvode slávnostného príhovoru vyzdvihla výkony finálovej súperky.Japonka čiernej pleti na seba v New Yorku upozornila aj tým, že v rámci protestov proti rasizmu pôvodne odstúpila zo semifinále turnaja WTA Western & Southern Open. Neskôr svoje rozhodnutie prehodnotila a na semifinálový súboj nastúpila. Na US Open svoj postoj deklarovala rúškom, ktorým pripomenula smrť zdravotnej sestry Breonny Taylorovej. Tú zastrelili v marci policajti v jej dome.dodala 22-ročná Osaková.Azarenková zobrala finálovú prehru športovo.