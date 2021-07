Osaková po zapálení olympijského ohňa: Najväčšia pocta

Tokio 23. júla (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková je hrdá a vďačná, že sa jej dostalo pocty zapáliť olympijský oheň pri príležitosti slávnostného otvorenia Hier XXXII. olympiády. Na piatkový zážitok z Olympijského štadióna v Tokiu bude spomínať do konca života.



"Nepochybne je to najväčší športový úspech a pocta, akú môžem v živote zažiť. Nedokážem slovami opísať, aké pocity prežívam, no určite viem, že som momentálne naplnená hrdosťou a vďačnosťou," napísala Osaková na instagrame.



Štvornásobná grandslamová šampiónka bola posledná členka štafety s olympijskou pochodňou. Jej meno tajili organizátori do poslednej chvíle, hoci špekuláciám o jej ústrednej úlohe v otváracom ceremoniáli nahrávalo odloženie jej zápasu v olympijskom turnaji. Napokon to bola práve domáca tenistka a druhá hráčka svetového rebríčka, ktorá prevzala olympijský plameň od skupinky japonských detí z okolia Fukušimy, mesta poznačeného ničivým cunami a jadrovou haváriou. Následne vystúpala po 22 schodoch po konštrukcii symbolizujúcej horu Fudži a pred zrakmi miliónov divákov po celom svete zapálila olympijský oheň. Ten bude planúť v Japonsku až do ukončenia hier 8. augusta.