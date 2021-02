Osaková po zisku titulu ďakovala trénerovi a fanúšikom

Japonská tenistka Naomi Osaková drží v ruke svoj víťazný pohár po tom, čo zdolala Američanku Jennifer Bradyovú vo finále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne 20. februára 2021. Foto: TASR/AP

Jennifer Bradyová zo Spojených štátov je držiteľkou druhej priečky po tom, čo v sobotu 20. februára 2021 prehrala s Japonkou Naomi Osakou vo finále dvojhry žien na tenisovom šampionáte Australian Open v austrálskom Melbourne. Foto: TASR/AP

Ohlasy svetových médií na triumf japonskej tenistky Naomi Osakovej

The Japan Times: "Svetová trojka Naomi Osaková potrebovala iba dva sety na to, aby vo finále zdolala Jennifer Bradyovú a vybojovala štvrtý grandslamový titul."



AP: "Naomi Osaková má na grandslamoch problémy iba počas prvého týždňa. Ak ich prekoná, môžete začať gravírovať jej meno na víťaznú trofej."



Marca: "Osaková je nástupkyňa trónu, vo veku 23 rokov je už štvornásobná grandslamová šampiónka."



Gazzetta dello Sport: "Naomi je v grandslamových finále neomylná, na Australian Open získala štvrtý titul."



L'Equipe: "Bradyová vo finále nestačila na skúsenú a sebavedomú Osakovú."



BBC: "Osaková si triumfom na Australian Open upevnila pozíciu hviezdy ženského svetového tenisu."



DPA: "Po nervóznom úvode nedala favorizovaná Osaková outsiderke Bradyovej žiadnu šancu a v Melbourne zopakovala majstrovský kúsok z roku 2019."



idnes.cz: "Svoj najväčší tenisový um si šetrila na finále. Naomi Osaková po výbornom výkone ukoristila štvrtú grandslamovú trofej."



ženy - dvojhra - finále:

Naomi Osaková (Jap.-3) - Jennifer Bradyová (USA-22) 6:4, 6:3

Melbourne 20. februára (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa stala druhýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na Australian Open. Vo finále zdolala ako turnajová trojka nasadenú dvadsaťdvojku Američanku Jennifer Bradyovú za 77 minút 6:4, 6:3. Japonka získala štvrtý grandslamový titul, v Melbourne triumfovala aj v roku 2019.Vlani a v roku 2018 Osaková nenašla premožiteľku na US Open. Japonka je historicky prvou štvornásobnou ázijskou grandslamovou šampiónkou. Vo finálových dueloch na podujatiach veľkej štvorky má zatiaľ stopercentnú bilanciu 4:0. Prvé štyri grandslamové súboje o titul sa naposledy podarilo vyhrať Američanke Monice Selešovej. Vďaka sobotňajšiemu triumfu si Osaková odnáša prémiu 2,75 milióna austrálskych dolárov, do svetového rebríčka WTA si pripíše 2000 bodov. V jeho novom vydaní sa posunie na druhé miesto pred Rumunku Simonu Halepovú.Pre Bradyovú bol už postup do finále Australian Open životný úspech. V septembri 2020 na US Open postúpila do semifinále, v ktorom podľahla Osakovej po trojsetovom boji. Američanka sa v rebríčku WTA posunie z 24. na 13. priečku a v pondelok dosiahne nové kariérne maximum.Osakovej vyšiel úvod finálového zápasu a po brejku vo štvrtom geme sa ujala vedenia 3:1. Bradyová však v ďalších minútach vyrovnala na 3:3 a za stavu 4:4 si po famóznom lobe vypracovala ďalší brejkbal. Osaková ho odvrátila víťazným forhendom, udržala si podanie a v koncovke slávila úspech. V desiatom geme otočila z 15:40 a po nevynútenej chybe Bradyovej premenila prvý setbal. Japonka sa snažila returnovať do súperkinho bekhendu, ktorý je slabším úderom Američanky a meniť rytmus hry. V dôležitých momentoch bola vo výmenách trpezlivejšia. Na Bradyovej sa pri kľúčových fiftínoch prejavila nervozita vyplývajúca z toho, že hrá prvé grandslamové finále.V druhom sete Osaková ovládla dianie na centri v aréne Roda Lavera. Po dvoch brejkoch odskočila Bradyovej na 4:0 a zápas už dotiahla do úspešného konca. V deviatom geme využila hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Bradyovou na 3:1. Osaková v osemfinále proti vlaňajšej finalistke Španielke Garbine Muguruzovej Blancovej ušla z dvoch mečbalov, v ďalšom priebehu turnaja však predvádzala suverénne výkony. V semifinále zdolala v dvoch setoch Američanku Serenu Williamsovú a prekazila jej sen o zisku rekordného 24. grandslamového titulu v singli. Úlohu favoritky potvrdila aj proti Bradyovej.Osaková v úvode slávnostného príhovoru zablahoželala Američanke k postupu do finále.uviedla Japonka.Bradyová zložila Osakovej kompliment.povedala Američanka.