Osaková, Sobolenková i Gauffová postúpili do 3. kola dvojhry
Na parížskej antuke si nasadená šestnástka poradila s Chorvátkou Donnou Vekičovou v dvoch setoch 7:6 (1), 6:4.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 28. mája (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 2. kole na parížskej antuke v pozícii nasadenej jednotky zdolala domácu Francúzku Elsu Jacquemotovú 7:5, 6:2. Úlohu favoritky potvrdila aj štvrtá nasadená obhajkyňa titulu Američanka Coco Gauffová triumfom 6:3, 6:2 nad Egypťankou Mayar Sherifovou.
Japonka Naomi Osaková si ako nasadená šestnástka poradila s Chorvátkou Donnou Vekičovou v dvoch setoch 7:6 (1), 6:4. V ďalšej fáze bude jej súperkou sedemnástka „pavúka“ Američanka Iva Jovičová, ktorá zdolala krajanku Emmu Navarrovú hladko 6:0, 6:3.
Medzi elitnú 32-ku postúpila aj ďalšia americká hráčka Amanda Anisimovová. Nasadená šestka vyhrala prvý set nad Juliou Grabherovou 6:0, keď Rakúšanka zápas skrečovala pre zdravotné problémy. Grabherová v 1. kole vyradila slovenskú jednotku Rebeccu Šramkovú 6:2, 6:2. Deviata nasadená Kanaďanka Victoria Mboková prešla cez Češku Kateřinu Siniakovú po výsledku 5:7, 6:4, 6:2.
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Victoria Mboková (Kan.-9) - Kateřina Siniaková (ČR) 5:7, 6:4, 6:2, Anastasia Potapovová (Rak.-28) - Katie Boulterová (V. Brit.) 5:7, 6:4, 6:2, Arina Sobolenková (Biel.-1) - Elsa Jacquemotová (Fr.) 7:5, 6:2, Coco Gauffová (USA-4) - Mayar Sherifová (Eg.) 6:3, 6:2, Madison Keysová (USA-19) - Antonia Ružičová (Chor.) 6:4, 6:4, Daria Kasatkinová (Austr.) - Susan Bandecchiová (Švajč.) 7:5, 7:6 (11), Maria Sakkariová (Gr.) - Claire Liuová (USA) 6:7 (7), 6:3, 6:3, Amanda Anisimovová (USA-6) - Julia Grabherová (Rak.) 6:0 - skreč, Diana Šnajderová (Rus.-25) - McCartney Kesslerová (USA) 7:6 (3), 6:1, Maja Chwalinská (Poľ.) - Elise Mertensová (Belg.-23) 6:4, 6:0, Anna Kalinská (Rus.-22) -. Alina Kornejevová (Rus.) 7:6 (2), 6:4, Camila Osoriová (Kol.) - Julia Putincevová (Kaz.) 7:5, 6:7 (6), 7:5. Diane Parryová (Fr.) - Ann Liová (USA-30) 6:3, 6:4, Naomi Osaková (Jap.-16) - Donna Vekičová (Chor.) 7:6 (1), 6:4, Iva Jovičová (USA-17) - Emma Navarrová (USA) 6:0, 6:3, Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) - Kimberly Birrellová (Aus.) 6:3, 0:6, 7:6 (5)
