Osaková sa odhlásila z turnaja v Aucklande, bude hrať na United Cupe

Japonská tenistka Naomi Osaková. Foto: TASR/AP

Osaková v minulej edícii turnaja v Aucklande dokráčala až do finále, kde však musela pre zranenie ukončiť zápas aj napriek výhre v prvom sete.

Autor TASR
Wellington 18. novembra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa odhlásila z januárového turnaja Auckland Classic. V príprave na prvý grandslamový turnaj sezóny Australian Open uprednostní reprezentáciu Japonska na podujatí United Cup.

Osaková v minulej edícii turnaja v Aucklande dokráčala až do finále, kde však musela pre zranenie ukončiť zápas aj napriek výhre v prvom sete. Nový Zéland vymenila tentoraz za Austráliu - United Cup sa začne 2. januára v Perthe, kde sa Japonci predstavia v skupine proti Veľkej Británii a Grécku. V ďalšom austrálskom meste Melbourne potom 12. januára odštartuje Australian Open.
