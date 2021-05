Osaková sa rozhodla odstúpiť z grandslamového turnaja Roland Garros

Paríž 31. mája (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa rozhodla odstúpiť z grandslamového Roland Garros. Nasadenej dvojke hrozilo vylúčenie z turnaja pre bojkot médíí. Osaková sa v nedeľu po postupe do 2. kola dvojhry odmietla zúčastniť na pozápasovej tlačovej konferencii, za čo si od organizátorov vyslúžila pokutu 15.000 USD.



"Pre celý turnaj, ďalšie hráčky i pre mňa bude najlepšie, ak odstúpim z turnaja. Všetci v Paríži sa tak budú môcť opäť sústrediť iba na tenisové zápolenia," uviedla na twitteri štvornásobná grandslamová šampiónka, ktorá už pred začiatkom turnaja avizovala, že nebude komunikovať s médiami.



Podľa jej slov novinári totiž neberú ohľad na mentálne zdravie športovcov. "Nechcela som mojim vyhlásením spôsobiť takýto rozruch. Priznávam, že to nebolo ideálna načasované, mohla som s tým trochu počkať. V Paríži som sa však počas mediálnych aktivít vždy cítila zraniteľná- Mala som úzkosť a usúdila som, že by bolo lepšie vynechať tlačové konferencie," dodala Osaková