Osaková vypadla v 3.kole dvojhry na US Open, podľahla Fernandezovej

dvojhra - 3. kolo:



Leylah Fernandezová (Kan.) - Naomi Osaková (Jap.-3) 5:7, 7:6 (2), 6:4

New York 4. septembra (TASR) - Obhajkyňa trofeje Naomi Osaková vypadla v 3. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Tretia nasadená hráčka podľahla v sobotu kanadskej tínedžerke Leylah Fernandezovej v troch setoch 7:5, 6:7 (2) a 4:6.Štvornásobná grandslamová víťazka Osaková po prehre so slzami v očiach povedala, že uvažuje, že si dá opäť pauzu od tenisu.citovala ju agentúra AP.uviedla na pozápasovej tlačovej konferencii. Následne si nasadila rúško, postavila sa a odišla. Dvadsaťtriročná tenistka si dala prestávku aj po tom, čo sa pred 2. kolom odhlásila z Roland Garros. Následne vynechala aj Wimbledon.Problémy mala už v zápase, keď po strate bodu hodila raketu o zem a bola zjavne vyvedená z rovnováhy. Duel mala pritom dobre rozohraný. Úvodný set vyhrala 7:5, keď premenila hneď prvý setbal a v druhom podávala za stavu 6:5 na víťazstvo. Stratila však servis, osemnásťročná Kanaďanka vyhrala v tajbrejku 7:2 a v treťom dejstve dokonala senzačný triumf, keď v desiatom geme predviedla čistú hru.uviedla Fernandezová, ktorá sa ešte nikdy nedostala tak ďaleko na Grand Slame.