Osakovú v Indian Wells urazila a rozplakala neznáma diváčka

Indian Wells 13. marca (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa stala terčom verbálneho útoku od neznámej diváčky počas zápasu 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Indian Wells, v ktorom podľahla Ruske Veronike Kudermetovovej 0:6, 4:6.



"Naomi, si na nič," zakričala na 78. hráčku rebríčka WTA v úvodnom geme osoba z tribúny, ktorú sa však nepodarilo identifikovať a umpireová rozhodkyňa nechala pokračovať v hre. Informovala o tom agentúra AFP.



Štvornásobnú grandslamovú šampiónku urážka z publika dohnala k slzám a počas prestávky požiadala o mikrofón, aby sa prihovorila publiku. "Chcem len niečo povedať. Nebudem nadávať. Nenadávam. Len ma to ťaží na srdci," vravela Osaková. Jej žiadosť však hlavná rozhodkyňa turnaja zamietla so slovami, že by išlo o bezprecedentnú záležitosť.