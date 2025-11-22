Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Šport

Osasuna Pamplona prehrala v 13. kole La Ligy so San Sebastianom 1:3

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hráči Celty Vigo uspeli na pôde Deportiva Alaves 1:0 a v tabuľke sa posunuli na 11. miesto.

Autor TASR
Madrid 22. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 13. kole španielskej La Ligy nad Athleticom Bilbao 4:0 a dostali sa na čelo neúplnej tabuľky o skóre pred Real Madrid. „Biely balet" má však zápas k dobru.

Dva góly Barcelony pri jej návrate na Camp Nou po vyše dvojročnej prestávke vsietil Ferran Torres, ďalšie pridali Robert Lewandowski a Fermin Lopez. Práce na rekonštrukcii domovského stánku Barcelony sprevádzali oneskorenia, problémy a pri prvom súboji od návratu nebola k dispozícii kompletná kapacita štadióna. Po ukončení všetkých prác pojme Camp Nou až 105.000 fanúšikov.

Hráči Celty Vigo uspeli na pôde Deportiva Alaves 1:0 a v tabuľke sa posunuli na 11. miesto. O ich triumfe rozhodol v 55. minúte Iago Aspas z pokutového kopu. Osasuna Pamplona prehrala s Realom Sociedad San Sebastian 1:3.



La Liga - 13. kolo:

Osasuna Pamplona - Real Sociedad San Sebastian 1:3 (1:0)

Góly: 42. Catena – 53. Mendez, 59. Guedes, 82. Barrenetxea, ČK: 82. Arguibide (Osasuna)



FC Barcelona - Athletic Bilbao 4:0 (2:0)

Góly: 45+3. a 90. Torres, 4. Lewandowski, 48. Lopez, ČK: 54. Sancet (Bilbao)

Deportivo Alaves - Celta Vigo 0:1 (0:0)

Gól: 55. Aspas (z 11 m)





.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci