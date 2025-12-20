< sekcia Šport
Osasuna Pamplona zdolala v La Lige Alaves
Autor TASR
Madrid 20. decembra (TASR) - Futbalisti Celty Vigo remizovali v 17. kole španielskej La Ligy na pôde Realu Oviedo 0:0. V neúplnej tabuľke figurujú s 23 bodmi na 7. mieste. Nováčik je so ziskom 11 bodov predposledný.
La Liga - 17. kolo:
Osasuna Pamplona - Deportivo Alaves 3:0 (0:0)
Góly: 72. a 82. Budimir (druhý z 11 m), 90+3. Garcia
UD Levante - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (0:1)
Góly: 90+4. De La Fuente (z 11 m) - 45+1. Kubo
Real Oviedo - Celta Vigo 0:0