Osasuna Pamplona zdolala v La Lige Alaves

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Levante remizovalo s Realom Sociedad San Sebastian 1:1, bod pre posledný tím tabuľky zachránil v 90+4. minúte Adrian de La Fuente z pokutového kopu.

Autor TASR
Madrid 20. decembra (TASR) - Futbalisti Celty Vigo remizovali v 17. kole španielskej La Ligy na pôde Realu Oviedo 0:0. V neúplnej tabuľke figurujú s 23 bodmi na 7. mieste. Nováčik je so ziskom 11 bodov predposledný.

Levante remizovalo s Realom Sociedad San Sebastian 1:1, bod pre posledný tím tabuľky zachránil v 90+4. minúte Adrian de La Fuente z pokutového kopu. Osasuna Pamplona zdolala Deportivo Alaves 3:0 aj vďaka dvom gólom Chorváta Anteho Budimira.

La Liga - 17. kolo:

Osasuna Pamplona - Deportivo Alaves 3:0 (0:0)

Góly: 72. a 82. Budimir (druhý z 11 m), 90+3. Garcia


UD Levante - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (0:1)

Góly: 90+4. De La Fuente (z 11 m) - 45+1. Kubo


Real Oviedo - Celta Vigo 0:0
