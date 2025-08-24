Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Šport

Osasuna Pamplona zdolala Valenciu 1:0 vďaka rýchlemu gólu Budimira

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Domáci hrali od 22. minúty v početnej prevahe po červenej karte kapitána Valencie Joseho Gayu.

Autor TASR
Madrid 24. augusta (TASR) - Futbalisti Osasuny Pamplona vyhrali v nedeľnom zápase druhého kola španielskej La Ligy nad Valenciou 1:0. Jediný gól stretnutia strelil v 9. minúte chorvátsky útočník Ante Budimir. Domáci hrali od 22. minúty v početnej prevahe po červenej karte kapitána Valencie Joseho Gayu. Náskok síce nezvýšili, no napriek tomu vybojovali prvý triumf v sezóne a v neúplnej tabuľke im patrí desiate miesto. Valencia je štrnásta.



sumár - 2. kole La Ligy

Osasuna Pamplona - CF Valencia 1:0 (1:0)

Gól: 9. Budimir. ČK: 22. Gaya (Valencia)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb