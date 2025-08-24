< sekcia Šport
Osasuna Pamplona zdolala Valenciu 1:0 vďaka rýchlemu gólu Budimira
Domáci hrali od 22. minúty v početnej prevahe po červenej karte kapitána Valencie Joseho Gayu.
Autor TASR
Madrid 24. augusta (TASR) - Futbalisti Osasuny Pamplona vyhrali v nedeľnom zápase druhého kola španielskej La Ligy nad Valenciou 1:0. Jediný gól stretnutia strelil v 9. minúte chorvátsky útočník Ante Budimir. Domáci hrali od 22. minúty v početnej prevahe po červenej karte kapitána Valencie Joseho Gayu. Náskok síce nezvýšili, no napriek tomu vybojovali prvý triumf v sezóne a v neúplnej tabuľke im patrí desiate miesto. Valencia je štrnásta.
sumár - 2. kole La Ligy
Osasuna Pamplona - CF Valencia 1:0 (1:0)
Gól: 9. Budimir. ČK: 22. Gaya (Valencia)
