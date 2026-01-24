Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Osasuna Pamplona zvíťazila na pôde Raya Vallecano 3:1

O triumfe hostí rozhodli v nadstavenom čase Victor Munoz a Asier Osambela.

Madrid 24. januára (TASR) - Futbalisti Osasuny Pamplona zvíťazili v 21. kole španielskej La Ligy na pôde Raya Vallecano 3:1 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na ôsme miesto. O triumfe hostí rozhodli v nadstavenom čase Victor Munoz a Asier Osambela.



La Liga - 21. kolo:

Rayo Vallecano - Osasuna Pamplona 1:3 (0:1)

Góly: 60. Ciss - 29. Budimir, 90+1. Munoz, 90+4. Osambela
