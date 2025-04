Osasuna zvíťazila na trávniku Valladolidu 3:2

La Liga - 32. kolo:



Real Valladolid - CA Osasuna 2:3 (0:2)



Góly: 49. Moro, 66. Sylla (z 11 m) - 9. a 60. Budimir (druhý z 11 m), 34. Garcia

Madrid 20. apríla (TASR) - Futbalisti Osasuny zvíťazili v 32. kole španielskej La Ligy na trávniku Realu Valladolid 3:2. Pre domácich to bola už 24. prehra v aktuálnom ročníku a s najväčšou pravdepodobnosťou ich čaká zostup do druhej ligy. V tabuľke je Valladolid so 16 bodmi beznádejne posledný, na sedemnásty Las Palmas stráca 16 bodov.