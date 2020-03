Osem hráčov West Hamu má príznaky nového koronavírusu

Londýn 28. marca (TASR) - Osem futbalistov West Hamu United vykazuje príznaky koronavírusovej infekcie. Informoval o tom denník The Sun, ktorý citoval viceprezidentku klubu anglickej Premier League Karren Bradyhovú.



"Títo hráči majú mierne príznaky. Sú teraz v karanténe so svojimi rodinami a darí sa im dobre. Príznaky sa u nich prejavujú len vo forme kýchania, alebo kašľa, ale každý by mal byť opatrný." West Ham pozastavil tímový tréning, hráči sa pripravujú individuálne. Očakáva sa, že spoločný tréning bude pokračovať 13. apríla.



Vo Veľkej Británii evidujú viac ako 17.000 prípadov ochorenia COVID-19, podľahlo mu 1019 osôb. Celosvetovo je v 199 krajinách/územiach potvrdených viac než 620.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 28.600 osôb.